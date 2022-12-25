В США нашли объяснение провалу антироссийских санкций

Как известно, для Запада санкции являются основным инструментом воздействия на Россию, но, как считают аналитики, неправильным. Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что более эффективным путём будет дипломатия.

Колумнист привела ряд причин, по которым санкции не привели к успеху. Она считает, что одной из них является использование общего рынка в качестве "оружия против неугодных". Данный факт подрывает доверие к главным институтам экономического порядка и может привести к созданию альтернативного. Например, как произошло с системой SWIFT, которую планируют заменить Россия, Индия и Китай.

По её словам, Запад хочет экономически изолировать Россию, но за подобное "амбициозное желание" придётся заплатить огромную цену. Она пояснила, что такое решение повлечёт отказ западных стран от двусторонней торговли с Москвой. Кроме того, поплатится за это весь мир, (например, лишившись доступа ко всему глобальному экспорту российской нефти), создадутся невероятные политические издержки для Запада.