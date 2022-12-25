В США нашли объяснение провалу антироссийских санкций
NI: Запад должен перейти от экономических санкций против России к дипломатии
Как известно, для Запада санкции являются основным инструментом воздействия на Россию, но, как считают аналитики, неправильным. Автор американского журнала The National Interest Мария Гринберг заявила, что более эффективным путём будет дипломатия.
Колумнист привела ряд причин, по которым санкции не привели к успеху. Она считает, что одной из них является использование общего рынка в качестве "оружия против неугодных". Данный факт подрывает доверие к главным институтам экономического порядка и может привести к созданию альтернативного. Например, как произошло с системой SWIFT, которую планируют заменить Россия, Индия и Китай.
По её словам, Запад хочет экономически изолировать Россию, но за подобное "амбициозное желание" придётся заплатить огромную цену. Она пояснила, что такое решение повлечёт отказ западных стран от двусторонней торговли с Москвой. Кроме того, поплатится за это весь мир, (например, лишившись доступа ко всему глобальному экспорту российской нефти), создадутся невероятные политические издержки для Запада.
"Санкции являются неправильным инструментом для решения стратегической проблемы, стоящей перед Западом. Чтобы способствовать прекращению украинского конфликта, Западу нужно будет искать альтернативные инструменты. На данном этапе таковым является дипломатия", — заключила автор.
Напомним, 16 декабря Евросоюз официально опубликовал девятый пакет антироссийских санкций. Так, страны союза наложили ограничения против деятелей культуры и российских средств массовых коммуникаций. Также новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников. Кроме того, под ограничения подпали все парламентские партии, Вооружённые силы РФ, ВМФ, ВКС и Сухопутные войска.
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