В Японии назвали шедевральный советский самолёт

Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма восхитился советским транспортным самолётом Ан-12 и рассказал о его особенностях, а также преимуществах перед конкурентами.

"Всего в СССР было построено 1243 единицы Ан-12 — шедеврального транспортного самолёта восточного блока", — подчеркнул специалист.

Лайнеру достаточно всего 600 метров взлётно-посадочной полосы, а ещё он способен брать на борт сотню десантников в полном обмундировании. Это превосходные характеристики в сравнении с другими аналогами, пояснил Танэяма. Он добавил, что Ан-12 отличается надёжностью, управляемостью в сложных климатических условиях и простотой обслуживания.

Эксперт отметил схожесть советского Ан-12 с военно-транспортным самолётом Lockheed C-130 "Геркулес", однако есть одно важное отличие. Первый имеет носовой иллюминатор для обеспечения хорошего обзора спереди и снизу, что характерно для многих самолётов времён СССР, напомнил Танэяма. При этом Ан-12 не раз улучшался и успешно выпускался до 1972 года. А в годы войны в Афганистане его прозвали "чёрным тюльпаном", заметил специалист.