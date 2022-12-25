Кабмин утвердил положение о составе правления Социального фонда России

Кабмин утвердил положение о правлении Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России). Согласно положению, которое утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, он начнёт работу 1 января 2023 года.

"Правление фонда станет коллегиальным органом управления Социальным фондом и в том числе будет рассматривать вопросы о приоритетных направлениях развития систем пенсионного и социального страхования, о бюджете фонда на очередной финансовый год и на плановые периоды, о формировании финансовых резервов", — говорится на сайте правительства.

Кроме того, оно будет задействовано в выработке предложений о совершенствовании законодательства в социальной сфере и будет утверждать перечень направлений научно-исследовательских работ фонда. В состав войдут представители Минтруда, Минфина, Центробанка, сенаторы, депутаты и представители общероссийских общественных объединений и организаций. Председателем правления станет Сергей Чирков — глава единого Фонда пенсионного и социального страхования.