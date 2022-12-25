Торговый центр полыхает на площади в тысячу квадратов на Кубани

Информация о происшествии поступила диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона в 8:15. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Возгорание ликвидировали в 10:09. В результате ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара пока не известны. По словам очевидцев, речь идёт о торговом центре "Вега". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил второй этаж здания.