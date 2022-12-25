Торговый центр полыхает на площади в тысячу квадратов на Кубани
Крупный пожар произошёл в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани
Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. По данным регионального ГУ МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Видео © t.me / Краснодар № 1 | Телетайп
Информация о происшествии поступила диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона в 8:15. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Возгорание ликвидировали в 10:09. В результате ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара пока не известны. По словам очевидцев, речь идёт о торговом центре "Вега". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил второй этаж здания.
Ранее Лайф писал, что 22 декабря произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют.