ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 07:43

Торговый центр полыхает на площади в тысячу квадратов на Кубани

Крупный пожар произошёл в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани

<p>Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Обложка © <a href="https://23.mchs.gov.ru/?ysclid=lc31rwmblg162772162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Краснодарскому краю</a></p>

Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В станице Тбилисской Краснодарского края загорелся местный торговый центр. По данным регионального ГУ МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Пожар в торговом центре "Вега" в станице Тбилисской на Кубани. Видео © t.me / Краснодар № 1 | Телетайп

Информация о происшествии поступила диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона в 8:15. Прибывшие на место специалисты выяснили, что возгорание произошло на втором этаже, где располагался магазин одежды. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Возгорание ликвидировали в 10:09. В результате ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара пока не известны. По словам очевидцев, речь идёт о торговом центре "Вега". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что огонь охватил второй этаж здания.

На западе Москвы ликвидирован пожар в ангаре с газовыми баллонами

На западе Москвы ликвидирован пожар в ангаре с газовыми баллонами

Ранее Лайф писал, что 22 декабря произошёл пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове, где располагался нелегальный приют для престарелых. По последним данным, погибло 22 человека. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. Задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров