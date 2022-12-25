Пассажир заживо сгорел в машине в Ленобласти

В Ленинградской области сгорел легковой автомобиль, внутри которого нашли останки человека на месте пассажира. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Накануне вечером пожарным поступил сигнал, что в деревне Выскатке горит Chevrolet Lanos. На место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. Через полчаса огонь был потушен, а внутри салона на пассажирском сиденье найдены обгоревшие человеческие останки.