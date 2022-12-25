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25 декабря, 07:37

Пассажир заживо сгорел в машине в Ленобласти

В Ленобласти сгорел автомобиль, внутри нашли останки человека

В Ленинградской области сгорел легковой автомобиль, внутри которого нашли останки человека на месте пассажира. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Накануне вечером пожарным поступил сигнал, что в деревне Выскатке горит Chevrolet Lanos. На место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. Через полчаса огонь был потушен, а внутри салона на пассажирском сиденье найдены обгоревшие человеческие останки.

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Ранее сообщалось, что четыре автомобиля сгорели на парковке в Волгограде, погиб ребёнок. ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе города. Предварительной причиной возгорания в полиции назвали утечку газа.

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ТАСС / Алеев Егор

Татьяна Миссуми

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