Пассажир заживо сгорел в машине в Ленобласти
В Ленобласти сгорел автомобиль, внутри нашли останки человека
В Ленинградской области сгорел легковой автомобиль, внутри которого нашли останки человека на месте пассажира. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Накануне вечером пожарным поступил сигнал, что в деревне Выскатке горит Chevrolet Lanos. На место прибыли две единицы техники и восемь сотрудников МЧС. Через полчаса огонь был потушен, а внутри салона на пассажирском сиденье найдены обгоревшие человеческие останки.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля сгорели на парковке в Волгограде, погиб ребёнок. ЧП произошло на одной из парковок в Советском районе города. Предварительной причиной возгорания в полиции назвали утечку газа.
ТАСС / Алеев Егор