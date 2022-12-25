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25 декабря, 07:15

Россиян предупредили о риске воспаления сердца после свиного гриппа

Терапевт Константинова заявила о риске воспаления сердца из-за свиного гриппа

Одним из побочных эффектов перенесённого свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила врач-терапевт "Инвитро-Урал" Марина Константинова.

"Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перикардит и миокардит). Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений", — указала медик.

По словам доктора, после свиного гриппа может возникнуть сыпь, похожая на синяки различного размера — от точки до нескольких сантиметров. Кроме того, в числе побочных явлений после инфекции вирусная пневмония. Как правило, она сопровождается плохо сбивающейся высокой температурой, а также цианозом кожных покровов.

Назван необычный и редкий симптом гриппа

Назван необычный и редкий симптом гриппа

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что эпидемия гриппа, скорее всего, закончится к февралю 2023 года. По его словам, в этом году первая волна гриппа началась в конце октября, а это на шесть недель раньше, чем обычно.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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