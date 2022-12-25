Россиян предупредили о риске воспаления сердца после свиного гриппа

Одним из побочных эффектов перенесённого свиного гриппа может стать воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила врач-терапевт "Инвитро-Урал" Марина Константинова.

"Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца (перикардит и миокардит). Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений", — указала медик.

По словам доктора, после свиного гриппа может возникнуть сыпь, похожая на синяки различного размера — от точки до нескольких сантиметров. Кроме того, в числе побочных явлений после инфекции вирусная пневмония. Как правило, она сопровождается плохо сбивающейся высокой температурой, а также цианозом кожных покровов.