Британцев вывело из себя "колоссальное высокомерие" Байдена

Ультиматум президента США Джо Байдена о том, что он отменит визит в Великобританию, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу, крайне возмутил читателей газеты The Telegraph.

"Колоссальное высокомерие США в целом и это жалкое подобие президента в частности поразительны", — заявил testator rusticus.

По мнению Susan Lundie, Байден делает это, так как, вопреки общим ожиданиям, страна больше не получает приказов от ЕС и не собирается позволять американским властям корректировать их политику.

Её поддержал Bob Wright, подчеркнув, что США должны "держать свой нос подальше". Peter Walton также добавил, что Штатам нужно заниматься собственными делами, а Байдену стоит помнить, кто его друзья в этом мире. А G J White назвал его "белым Обамой", который считает Великобританию американской колонией.

"Я подозреваю, что президент Байден не понял бы, находится он в Ирландии или в Айдахо", — предположил alun crockford.

"Вперед, Брэндон (оскорбительная кричалка, используемая критиками Байдена. — Прим. Лайфа)", — написал Mark Edwards.