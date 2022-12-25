Французов поразило обилие предметов роскоши в магазинах России

Радиостанция Radio France обратила внимание на то, что полки элитных российских магазинов заполнены так называемыми предметами роскоши. В материале авторы указали, что это стало возможным благодаря параллельному импорту.

Авторы подчеркнули, что крупнейшие европейские производители предметов роскоши "бессильны перед многочисленными способами обхода санкций". Так, в одном из столичных магазинов авторы увидели рекламу зимней коллекции обуви известного зарубежного бренда и заметили продажу дорогих сумок "элитной марки". Причина, по которой такого рода товары доступны в стране, — параллельный импорт, сказано в материале.

"Правительство решило разрешить параллельный импорт. Теперь все компании или даже физические лица, которые могут организовать доставку, имеют право импортировать продукцию, зарегистрированную в реестре Министерства торговли", — сказано в статье.

По словам российского эксперта по продажам Станиславы Нажмитдиной, товары элитных брендов действительно доступны для желающих. Однако сейчас поставщики сталкиваются с некоторыми сложностями, связанными с логистикой. Кроме того, некоторая продукция распространяется турецкими партнёрами, имеющими лицензию на производство и экспорт в Россию.