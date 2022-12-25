Французов поразило обилие предметов роскоши в магазинах России
Radio France: Предметы роскоши по-прежнему поставляются в Россию вопреки западным санкциям
Радиостанция Radio France обратила внимание на то, что полки элитных российских магазинов заполнены так называемыми предметами роскоши. В материале авторы указали, что это стало возможным благодаря параллельному импорту.
Авторы подчеркнули, что крупнейшие европейские производители предметов роскоши "бессильны перед многочисленными способами обхода санкций". Так, в одном из столичных магазинов авторы увидели рекламу зимней коллекции обуви известного зарубежного бренда и заметили продажу дорогих сумок "элитной марки". Причина, по которой такого рода товары доступны в стране, — параллельный импорт, сказано в материале.
"Правительство решило разрешить параллельный импорт. Теперь все компании или даже физические лица, которые могут организовать доставку, имеют право импортировать продукцию, зарегистрированную в реестре Министерства торговли", — сказано в статье.
По словам российского эксперта по продажам Станиславы Нажмитдиной, товары элитных брендов действительно доступны для желающих. Однако сейчас поставщики сталкиваются с некоторыми сложностями, связанными с логистикой. Кроме того, некоторая продукция распространяется турецкими партнёрами, имеющими лицензию на производство и экспорт в Россию.
Ранее россиян призвали помнить о "золотых полках" в магазинах. Есть ряд хитростей, на которые идут магазины, чтобы убедить посетителей сделать покупку, а также сократить свои потери от непроданного товара. Одна из них — оформление прилавков и размещение товара на витринах таким образом, чтобы посетители не проходили мимо них. Так, например, товар с истекающим сроком годности выставляется поближе к покупателю.
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