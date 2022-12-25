ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 04:15

Экс-тренера бразильцев Тите ограбили на улице и обвинили в вылете с ЧМ-2022

Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро

Бывшего главного тренера сборной Бразилии по футболу Тите ограбили в Рио-де-Жанейро, сообщает O Globo.

Всё произошло 24 декабря, когда преступник забрал у 61-летнего специалиста цепочку, а после того, как узнал его, упрекнул тренера в неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Футболистов Аргентины увезли с парада на вертолёте из-за миллионов людей на улицах

Футболистов Аргентины увезли с парада на вертолёте из-за миллионов людей на улицах

Напомним, сборная Бразилии на ЧМ в Катаре дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Хорватии в серии пенальти. После этого наставник бразильцев Тите, тренировавший сборную с 2016 года, покинул пост.

Обложка ©

Twitter / CBF Futebol

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров