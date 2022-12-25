Экс-тренера бразильцев Тите ограбили на улице и обвинили в вылете с ЧМ-2022
Бывшего главного тренера сборной Бразилии Тите ограбили в Рио-де-Жанейро
Бывшего главного тренера сборной Бразилии по футболу Тите ограбили в Рио-де-Жанейро, сообщает O Globo.
Всё произошло 24 декабря, когда преступник забрал у 61-летнего специалиста цепочку, а после того, как узнал его, упрекнул тренера в неудачном выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
Напомним, сборная Бразилии на ЧМ в Катаре дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Хорватии в серии пенальти. После этого наставник бразильцев Тите, тренировавший сборную с 2016 года, покинул пост.
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Twitter / CBF Futebol