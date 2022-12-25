Британцы захотели "вернуть" свои дома, в которых живут украинские беженцы

Жители Великобритании подвергаются серьёзному стрессу из-за экономического кризиса и возможного роста числа бездомных украинских беженцев. К тому же у них появляется желание "вернуть" свои дома на рождественские праздники, пишет Daily Mail.

Как рассказала сотрудница Ассоциации семейной терапии Кейт Дэниелс, британцы обременены необходимостью предоставить дома незнакомым людям на долгий срок, но очень беспокоятся, чтобы всё сделать правильно.

"Правительство оказывает на нас давление, чтобы помочь хозяевам удержать своих гостей, потому что им больше некуда идти. Но некоторые хозяева хотят вернуть свои дома, и это справедливо", — сказала Дэниелс.

Предоставляющие жильё беженцам граждане могут ощущать себя чужими в собственных домах из-за всевозможных трудностей от наличия определённого количества людей. Кроме того, британцы обеспокоены растущей стоимостью жизни, добавил специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.