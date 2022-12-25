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25 декабря, 04:34

Новогодний корпоратив в Петербурге завершился вызовом МЧС из-за запертого в сейфе мужчины

Один из новогодних корпоративов в Санкт-Петербурге завершился вызовом сотрудников МЧС и спасательной операцией, пишет 78.ru. В ходе празднования коллеги решили посадить мужчину в сейф и запереть, а открыть не смогли.

Всё произошло на улице Гагаринской, 5. Когда шутка перестала быть смешной, отдыхающим пришлось вызывать спасателей. К счастью, сейф распилили, а мужчину вызволили в целости. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Момент спасения из сейфа участника питерского корпоратива. Видео @ Twitter / 78.ru

Россиянам посоветовали не забывать о репутации во время новогоднего корпоратива

Россиянам посоветовали не забывать о репутации во время новогоднего корпоратива

Однако запереть в сейфе сотрудника — не единственная оплошность, которую можно допустить во время праздника. Ранее Лайф обозначил семь ошибок, которые на новогодних корпоративах совершают абсолютно все.

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Кадр из видео 78.ru

Анатолий Симоненко

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