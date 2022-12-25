Аналитик назвал главную цель обвала курса рубля
Экономист Антонов назвал главной целью ослабления рубля снижение дефицита бюджета России
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал главной задачей ослабления рубля сокращение бюджетного дефицита. По его словам, этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращён, пишет агентство "Прайм".
Так, эксперт указал, что сейчас на рубль влияют несколько факторов, в том числе антироссийские санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала, а также удешевление нефти на мировом рынке.
Поэтому, считает Антонов, ослабление рубля нужно для сокращения бюджетного дефицита, причём власти предупреждали об этом ещё летом. Причём, как и ожидалось, рубль способствовал дефициту бюджета. Так, например, по его словам, при оценке дефицита в два триллиона рублей для закрытия "дыры" курсу доллара нужно подняться ещё на несколько пунктов — до 75 рублей.
Кстати, ранее аналитик рассказал, чего ждать от курса доллара. Как отметил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, он навряд ли достигнет 100 рублей, если это и произойдёт, то ненадолго.
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