Аналитик назвал главную цель обвала курса рубля

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал главной задачей ослабления рубля сокращение бюджетного дефицита. По его словам, этот процесс контролируется финансовыми властями и при необходимости может быть прекращён, пишет агентство "Прайм".

Так, эксперт указал, что сейчас на рубль влияют несколько факторов, в том числе антироссийские санкции, потолок цен на нефть и газ, рост бюджетного дефицита, отток капитала, а также удешевление нефти на мировом рынке.

Поэтому, считает Антонов, ослабление рубля нужно для сокращения бюджетного дефицита, причём власти предупреждали об этом ещё летом. Причём, как и ожидалось, рубль способствовал дефициту бюджета. Так, например, по его словам, при оценке дефицита в два триллиона рублей для закрытия "дыры" курсу доллара нужно подняться ещё на несколько пунктов — до 75 рублей.