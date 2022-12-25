Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет
Боец Стефан Боннар. Обложка © Официальный сайт UFC
Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщили на официальном сайте промоушена. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
"Семья UFC опечалена трагической кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара, предварительно, от сердечных осложнений во время работы. Ему было 45 лет. Он был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне", — сказано в сообщении.
Указано, что его поединок с бойцом Форрестом Гриффином изменил спорт: он считается лучшим боем в истории промоушена и одним из важнейших событий для организации.
Ранее Лайф писал, что погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Он скончался в Канаде несколько дней назад. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, что тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами многоквартирного дома города Лондон в Канаде. В связи с трагедией клуб отменил запланированную игру.