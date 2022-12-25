Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщили на официальном сайте промоушена. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Семья UFC опечалена трагической кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара, предварительно, от сердечных осложнений во время работы. Ему было 45 лет. Он был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне", — сказано в сообщении.