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25 декабря, 05:50

Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

<p>Боец Стефан Боннар. Обложка © <a href="https://www.ufc.com/news/stephan-bonnar-1977-2022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт UFC</a></p>

Боец Стефан Боннар. Обложка © Официальный сайт UFC

Американский боец, член Зала славы UFC Стефан Боннар скончался в возрасте 45 лет, сообщили на официальном сайте промоушена. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

"Семья UFC опечалена трагической кончиной члена Зала славы UFC Стефана Боннара, предварительно, от сердечных осложнений во время работы. Ему было 45 лет. Он был одним из самых важных бойцов, когда-либо выступавших в октагоне", — сказано в сообщении.

Указано, что его поединок с бойцом Форрестом Гриффином изменил спорт: он считается лучшим боем в истории промоушена и одним из важнейших событий для организации.

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Ранее Лайф писал, что погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Он скончался в Канаде несколько дней назад. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, что тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами многоквартирного дома города Лондон в Канаде. В связи с трагедией клуб отменил запланированную игру.

Оксана Попова

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