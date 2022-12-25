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25 декабря, 07:18

Епископ рассказал, почему в СССР католики уезжали на запад страны в Рождество

Епископ Дубинин объяснил, почему в СССР католики уезжали на запад страны в Рождество

В СССР католики отправлялись на Рождество в паломничество в западные регионы страны, именно там ещё были действующие храмы. Об этом рассказал в интервью РИА "Новости" вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

"Если речь идёт о России, то у нас до 1991 года действовали непрерывно только два храма: святого Людовика на Лубянке в Москве и Лурдской Божией Матери в Ковенском переулке в Санкт-Петербурге — тогдашнем Ленинграде. Туда приходили те, кто мог. Другие, если была возможность, старались ехать в западные регионы Советского Союза, где были храмы, — может быть, не в само Рождество, но в новогодний период, в выходные", поделился он.

Дубинин добавил, что в СССР веру в Бога хранили, исповедовали и передавали потомкам зачастую только в кругу семьи из-за гонений на Церковь, хотя были периоды, когда и это было небезопасно.

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Напомним, сегодня католики отмечают Рождество. Накануне впервые после пандемии коронавируса паломники приехали в Вифлеем — город, который считается местом рождения Иисуса Христа. В Рождественский сочельник он примет тысячи людей из всех стран мира.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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