Эшелонированную линию обороны с укрепрайонами создали в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о завершении работ по оборудованию эшелонированной линии обороны в Запорожской области.

"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любого врага – нарушителя спокойствия жителей Запорожской области РФ", — написал он в своём телеграм-канале.