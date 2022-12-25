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25 декабря, 07:41

Эшелонированную линию обороны с укрепрайонами создали в Запорожской области

Рогов: В Запорожской области образована эшелонированная линия обороны

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о завершении работ по оборудованию эшелонированной линии обороны в Запорожской области.

"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любого врага – нарушителя спокойствия жителей Запорожской области РФ", — написал он в своём телеграм-канале.

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Кстати, ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что на Запорожской АЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов начали монтировать защитный купол от осколков снарядов.

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Telegram / Владимир Рогов

Николь Вербер

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