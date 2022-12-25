Силуанов объявил о принципиальном отказе России продавать нефть по ценам Запада

Россия не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и намерена искать новые рынки сбыта и логистику, несмотря на возможные издержки. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

"Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент РФ, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", — пояснил он и назвал это принципиальной позицией Москвы.