Силуанов объявил о принципиальном отказе России продавать нефть по ценам Запада
Силуанов исключил поставки нефти из России по установленным Западом ценам
Россия не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам и намерена искать новые рынки сбыта и логистику, несмотря на возможные издержки. Об этом сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
"Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент РФ, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", — пояснил он и назвал это принципиальной позицией Москвы.
По оценкам министра, спрос в мире на нефть будет расти, а значит, у России хорошие шансы найти новых потребителей, хотя, "возможно, это будет дороже". Он назвал действия Запада "диктатом потребителя, но не рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей". Силуанов отметил, что завтра западные страны могут так же обойтись и с другими. "С таким мы не можем согласиться", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал о том, что ЕС официально утвердил динамический потолок цен на газ на уровне €180 за Мвт.ч (примерно €1850, или ₽134 000 за тысячу кубометров). Ограничение начнёт действовать с 15 февраля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин назвал это "атавизмом колониализма", так как Запад привык грабить другие страны. А вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть по ценам Запада и готова пойти на снижение объёмов добычи.
ТАСС / Новодережкин Антон