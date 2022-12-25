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Опубликовано 25 декабря 2022, 07:54

ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках отбить наступление подразделений ЛНР

Народная милиция ЛНР: Украинские войска за сутки потеряли до 65 человек

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что за минувшие сутки ВСУ в боях с Российской армией потеряли до 65 солдат. Также, по его словам, украинские бойцы лишились и техники.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава", — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В частности, Российская армия поразила танк, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и четыре дрона ВСУ.

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Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.

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ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Оксана Попова
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