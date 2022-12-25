ВСУ потеряли до 65 бойцов в безуспешных попытках отбить наступление подразделений ЛНР

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко рассказал, что за минувшие сутки ВСУ в боях с Российской армией потеряли до 65 солдат. Также, по его словам, украинские бойцы лишились и техники.

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава", — сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В частности, Российская армия поразила танк, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и четыре дрона ВСУ.