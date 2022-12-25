Полный сценарий "Пиноккио Гильермо дель Торо" появился в Сети

Голливудское издание Deadline выложило в Сеть сценарий кукольного мультфильма "Пиноккио Гильермо дель Торо", который в начале декабря появился на стриминговом сервисе Netflix.

Премьера уже вызвала одобрение у зрителей и попала в топ-10 релизов платформы почти в 80 странах. Авторы взяли за основу классический сценарий сказки Карло Коллоди, но поместили своих героев во времена фашистской Италии 1930-х годов.

Роли в ленте озвучили Дэвид Брэдли, Юэн Макгрегор, Кейт Бланшетт, Финн Вулфхард, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Рон Перлман и другие. Сценарий придумал сам Гильермо дель Торо совместно с Патриком Макхейлом, работавшим над анимационными сериалами "Время приключений" и "По ту сторону изгороди".