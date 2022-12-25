Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели
В Московском регионе снова начнётся оттепель с 28 декабря
Москву вновь ожидают погодные сюрпризы. С 28 декабря в столице вновь начнётся потепление до плюс двух градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До вторника погода будет ещё достаточно холодной, а в среду опять начнётся оттепель с температурой минус три – плюс два градуса", — уточнил он.
По прогнозу Гидрометцентра, уже завтра москвичей ждут 6–8 градусов мороза, а во вторник столбик термометра покажет 1–3 градуса ниже нуля. Осадки в ближайшую пару дней не прогнозируются.
Ранее Лайф писал, что жителей и гостей Москвы может ожидать достаточно тёплая погода в новогоднюю ночь — от нуля до пяти градусов мороза. При этом возможны небольшие осадки.
Агентство новостей "Москва"