Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели

Москву вновь ожидают погодные сюрпризы. С 28 декабря в столице вновь начнётся потепление до плюс двух градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До вторника погода будет ещё достаточно холодной, а в среду опять начнётся оттепель с температурой минус три – плюс два градуса", — уточнил он.

По прогнозу Гидрометцентра, уже завтра москвичей ждут 6–8 градусов мороза, а во вторник столбик термометра покажет 1–3 градуса ниже нуля. Осадки в ближайшую пару дней не прогнозируются.