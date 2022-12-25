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25 декабря, 08:32

Москвичей предупредили о надвигающейся оттепели

В Московском регионе снова начнётся оттепель с 28 декабря

Москву вновь ожидают погодные сюрпризы. С 28 декабря в столице вновь начнётся потепление до плюс двух градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До вторника погода будет ещё достаточно холодной, а в среду опять начнётся оттепель с температурой минус три – плюс два градуса", уточнил он.

По прогнозу Гидрометцентра, уже завтра москвичей ждут 6–8 градусов мороза, а во вторник столбик термометра покажет 1–3 градуса ниже нуля. Осадки в ближайшую пару дней не прогнозируются.

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Ранее Лайф писал, что жителей и гостей Москвы может ожидать достаточно тёплая погода в новогоднюю ночь — от нуля до пяти градусов мороза. При этом возможны небольшие осадки.

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Агентство новостей "Москва"

Татьяна Миссуми

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