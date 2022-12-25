Педиатр изучила содержимое новогодних подарков для детей и выбрала самое опасное

Сладкий подарок ребёнку на Новый год — это старая добрая традиция. Вот только не все конфеты одинаково полезны, некоторые могут вызвать аллергию и испортить детское настроение. Врач-педиатр "СМ-клиники" для детей и подростков Ольга Татаркина рассказала Лайфу, на что обратить внимание при выборе новогодних сладостей.

Первое правило — помнить о количестве, ведь обычно малыши получают коробки с конфетами на всех утренниках, представлениях, а также от бабушек, дедушек и друзей семьи, заметила медик. Поэтому ребёнок становится счастливым обладателем большого числа сладостей. Если не контролировать потребление конфет, то даже неаллергичные дети окажутся с пятнами и сыпью на теле.

"Основу сладкого новогоднего подарка, как правило, составляют шоколадные конфеты. Шоколад является гистаминолибератором, то есть способствует высвобождению из тучных клеток такого вещества, как гистамин. А он, в свою очередь, является виновником появления высыпаний на коже и зуда", — пояснила врач.

Современные конфеты, даже не шоколадные, ещё содержат в себе стабилизаторы, эмульгаторы, искусственные вкусоароматические добавки и прочие компоненты с кодировкой Е. Все эти компоненты также обладают гистаминолиберирующим действием и не рекомендованы детям, особенно страдающим аллергическими заболеваниями, предупредила Татаркина.

Кроме того, есть ещё одна опасность — орехи, добавила педиатр. Это может быть арахис, фундук, грецкие или другие виды, но все они могут вызвать аллергические реакции. Также, по словам доктора, следует обратить внимание на жевательный мармелад, который сейчас очень популярен у детей.

"Помимо полезного желатина, являющегося натуральным продуктом, и не менее полезного фруктового сока он может содержать всё те же различные искусственные добавки, способные вызвать аллергические реакции. Но это зависит от производителя", — сказала собеседница Лайфа.

По её словам, следует помнить, что детский организм особенно восприимчив к некоторым красителям и вредным веществам. Поэтому детям до трёх лет вообще нежелательно давать конфеты, а карамель разрешена лишь со школьного возраста.