20 признаков того, что вам срочно нужно к психологу

Многие россияне обращаются к психологам для получения необходимой помощи — в наши дни это стало нормой. Но как понять, когда нужно идти к специалисту и не пускать ситуацию на самотёк? Об этом в беседе с Лайфом рассказал медицинский психолог клинической больницы МЕДСИ в Боткинском проезде Бронислав Фетисов.

"Есть определённые сигнальные маяки, появление которых в состоянии и поведении требует особого внимания и обращения к специалисту, который оценит психическое состояние и поможет выработать верную тактику решения проблемы. Например, снижение интересов к привычным вещам и длительное плохое настроение", — сказал врач.

Если вы чувствуете никчёмность, опустошение и присутствуют мысли о причинении себе или другим вреда, то вам нужен психолог. Фото © unsplash

Сигналами для обращения к специалисту являются выраженная тревога, которая нарушает традиционный уклад жизни, а также страхи и фобии, заставляющие менять планы и изобретать стратегии избегания ситуаций. Если вы чувствуете никчёмность, опустошение и присутствуют мысли о причинении себе или другим вреда, то вам нужен психолог.

Собеседник Лайфа объяснил, что резкие, немотивированные перепады настроения, ощущение одиночества при насыщенном социальном общении и периодически возникающие навязчивые мысли с негативным оттенком — признаки для посещения врача.

Самоповреждающее поведение, например порезы, ожоги, добровольное участие в опасных для жизни мероприятиях, — сигнал для посещения психолога. Фото © unsplash

Если вы избегаете воспоминаний или посещения определённых мест, связанных с травматическими событиями, с сопровождающими выраженными негативными переживаниями, проблемами со сном, резкими перепадами настроения и паникой, то врач поможет вам с этим справиться. Как указал Фетисов, существует ещё ряд признаков, свидетельствующих о необходимости посещения врача. В их числе:

самоповреждающее поведение, например порезы, ожоги, добровольное участие в опасных для жизни мероприятиях, в которых с большой вероятностью будет нанесён физический ущерб здоровью;

переедание и чрезмерное голодание не по медицинским показаниям, которое сказывается на физическом и эмоциональном состоянии;

различные формы зависимости: игровая, алкогольная, наркотическая и др.;

часто возникающие конфликты с близкими или окружающими;

трудности принятия внезапно изменившихся условий среды вследствие выраженных стрессов (тяжёлое заболевание, утрата близкого, вынужденный переезд);

внезапно возникшие проблемы с памятью, вниманием, появление необычных идей и умозаключений в мышлении, которые выражаются в странном, нехарактерном для конкретного человека поведении.

По словам медика, вышеописанные симптомы могут быть проявлением различных проблем психологического характера или расстройств. Поэтому для оказания эффективной помощи обязательно требуется консультация опытного специалиста, который окажет квалифицированную помощь и полноценную поддержку, резюмировал он.