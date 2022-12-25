5 нравоучений, которые не должны слышать от вас повзрослевшие дети

С точки зрения семейной системы задача родителей состоит в том, чтобы до достижения ребёнком 18 лет направлять его, в большей степени — собственным примером. Если же слова расходятся с делом, например, взрослый курит, а сына или дочь просит этого не делать, никакие нравоучения не приведут к нужному эффекту. Лучший способ воспитать адекватного, социально адаптированного человека — стать для наследника образцом того, как правильно проживать эту жизнь и как быть счастливым, заявила Лайфу клинический психолог Юлия Владис.

По достижении ребёнком 15–17 лет важно постепенно смещаться с позиции контролирующего взрослого со своим мнением, своим видением картины мира в позицию поддерживающего. В этом возрасте нравоучения уже точно не сработают: школьник всё равно будет отстаивать право на собственное мнение.

Поэтому начиная с этого периода в сторону ребёнка не должны отпускаться никакие поучения. Из ваших уст должны звучать исключительно поддерживающие фразы: "Как я могу тебе в этом помочь?", "У тебя всё получится", "Ты точно знаешь, что делаешь". Важно отстать от ребёнка, чтобы он имел возможность занять своё место в жизни Юлия Владис Клинический психолог

Есть несколько расхожих фраз, которые родители ни в коем случае не должны говорить повзрослевшим детям. Какие слова школьники не должны слышать от мам и пап?

Забудьте про "Я лучше знаю, как..." и "Мама знает лучше, а ты не знаешь ничего"

Подобные нравоучения будут удерживать ребёнка в родительской системе в позиции маленького и не способного ни на что, не имеющего выбора и не знающего, как поступать. Таким образом, родитель не даёт ребёнку совершать собственные ошибки и зарабатывать бесценный опыт. Такой ребёнок обречён остаться в роли маменькиного сынка или папиной дочки Юлия Владис Клинический психолог

Ни в коем случае не говорите ребёнку ничего из серии "У тебя не получится"

Не навязывайте сыну или дочери свою точку зрения, уничижая его или её способности. Выкиньте из головы фразы вроде "Не стоит тебе поступать на юридический, всё равно не выйдет. Лучше иди учиться на экономиста".

Не уходите в сравнительные категории по типу "А вот сын моей лучшей подруги..."

Ни в коем случае не сравнивайте ребёнка со сверстниками — с подобных нравоучений начинает разверзаться пропасть между родителями и наследником. Фото © Freepik / bearfotos

Не ставьте уже взрослого ребёнка в позицию оправданий

Так вы автоматически делаете его слабым, маленьким. Школьник, конечно же, будет избегать коммуникаций, если начнёте речь с вопроса: "Почему ты так поступил?"

Не высказывайте ребёнку претензии типа "Я ждала от тебя... а ты", если ваши надежды не оправдались

Вы хотели, чтобы сын или дочь действовали по вашему сценарию, а они поступили так, как сами посчитали нужным. Тогда вы можете начать выливать претензии вроде этой: "Я ждала, что ты поступишь так, а ты...". Этими и подобными словами родитель пробуждает в ребёнке чувство вины. Такие фразы с точки зрения психики препятствуют органичному взрослению школьника и возвращают его в позицию малыша, которому нужны контроль и опека. Он не сможет сепарироваться и жить собственной жизнью.

Отсюда вывод: лучшее, что может сделать родитель для своего взрослого ребёнка, — это отстать от него и жить счастливо. Дать возможность сыну или дочери совершить свой выбор, наступать на свои грабли, получать свой опыт и постепенно выходить на взрослую позицию Юлия Владис Клинический психолог