10 историй про счета за электричество, которые если не сэкономят вам тысячи рублей, развеселят точно

"Сдавала я как-то квартиру, и вот квартирантка мне и говорит, что с потреблённым электричеством (она его сама оплачивала) какая-то беда: ей кажется, что кто-то ей на счётчик его наматывает. Как это возможно технически, ни ей, ни мне непонятно. Но когда ложится она спать — одни цифры, а за ночь хороший такой скачок. Хотя она проводила эксперименты: выключала на ночь все электроприборы, вплоть до холодильника, и всё равно за ночь прилично набегало. Щиток со счётчиками в тамбуре на две квартиры. Соседи — люди вроде бы приличные. Отец, правда, работает в одной энергокомпании начальником.

Решила я его на понт взять. Звоню и говорю: "Так и так, нужен ключ от щитка, а то придёт проверяющий от энергопоставщика, я заявление написала, что мне на счётчик кто-то накидывает электроэнергию, будут искать, кто именно". А квартирантка в этот момент на глазке. После моего звонка вылетает отец семейства с матом и начинает в щитке что-то шуровать, а на следующий день к нему с утра мужик какой-то прискакал и они снова в щитке уже вместе копались. Понятия не имею, что они там нашаманили, но после этого намотки на мой счётчик больше не повторялись", — FilkaJ.

"Купил квартиру, задумал ремонт. Когда добрался до кухни, решил купить хорошую плиту. Плиту купил, нанял мастера для установки новой розетки, т.к. другая вилка. Во время установки мастер попросил меня выключить электричество в квартире. Я выключаю всю квартиру, а мастер мне говорит: "Нет, не выключил". Я так и не понял, кто платил за приготовление моих пельмешек всё это время, но ежемесячная плата по квитанциям увеличилась на сумму около 200 рублей", — MLGPro.

"Поседеть за 15 секунд, или что может натворить двухлетний ребёнок. Тихо зашёл за мной в мастерскую, цапнул горсть шурупов⁠⁠", — Scalpeler.

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"История моего препода. Делал он однажды энергетический консалтинг торговому центру. ТЦ жаловался на огромные счета за электричество. Он пришёл и увидел, что зимой пашут кондиционеры. Спросил у администратора: "Почему у вас кондёры зимой пашут?" "Да жарища какая-то без них". Препод спустился в подвал, убавил отопление, отключил все кондиционеры. Консалтинг закончен, результат достигнут", — DenisDemakhin.

"Делаем с братом капитальный ремонт в квартире у матери. Начали менять проводку. Провели новую, не подключая. Старую не снимали сразу, чтобы свет был. Настало время обрезать старую проводку и подключать новую. Старую от щитка отключаем — у соседей свет в одной комнате пропал!" — EdwardSeed.

"Прошёл слух среди соседей по даче, что на нашей улице умер 40-летний владелец одного из хозяйств. Ну, посетовали мы, помянули, взгрустнули и забыли. Проходит неделя-другая, и вдруг смотрю, а мой сосед, которого "похоронили", траву газонную у себя косит. — Сашка, ты живой!!! — говорю. — Приезжаю, — говорит, — на дачу, а электричества нет, пошёл в контору разбираться, кто провода отрезал, а мне отвечают, что "в связи с вашей смертью решено отключить от электроснабжения, чтоб бомжи в пустующем доме не поселились". В общем, перепутали они участки и владельцев. Но больше всего доставил радости из его рассказа такой довод, адресованный председателю кооператива: "Ну и что, что я умер, что ж, мне теперь свет не нужен?!" — pankod.

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"Копаюсь я однажды в гараже, рядом сидит жена и всем живо интересуется. Ж (показывая на индикаторную отвёртку): "А что это за отвёртка такая красивая? Что ею делают?" С чувством собственной важности, я ж инженер-энергетик, мать его, беру отвёртку и подхожу к розетке. Я: "Смотри!" Вставляю в отверстие розетки и… Либо китайцы поставили некачественный резистор, либо испортилось ещё что-то... Меня нехило так бьёт током, отлетаю на пару метров, попутно выкрикивая что-то нецензурное. Я: "Видела?!" Ж (испуганно): "Да… ??...!" Я: "Никогда так не делай!" — Pavel9319.

"Сижу на объекте, ковыряюсь в коммутационном щите. Задача — тупо найти и подписать фазу на ста сорока линиях. Работа на целый день, нудная, кропотливая и немного опасная, ибо 220 вольт всё ж таки, мелочь, а неприятно. Приходит местный электрик, мужик пожилой и тёртый местами до дыр. Смотрит на меня пару минут и изрекает: — *** ты с этими приборами тут тыркаешься? Отойди, пацан, и готовь сразу все этикетки. Далее берётся одной рукой за ноль, а указательным пальцем второй руки начинает по очереди тыкать в контакты. Периодически слегка вздрагивает и изрекает: — ***! Фаза! Давай. Я подаю ему этикетку, он наклеивает и продолжает дальше. Через пару секунд опять: — ***! Фаза! Давай. ...Управились за полчаса", — oseledich.

"Сняли у меня как-то квартиру специалист-иностранец с его местной женой. Ну сняли и сняли, компания аренду оплачивает аккуратно, он супервайзер-электрик на большом международном проекте, жена дома сидит в ожидании потомства. Звонок: "У нас свет пропал в коридоре". Беру инструменты, иду разбираться. Захожу, в коридоре из стены от выключателя до потолка выдрана проводка. Я его спрашиваю, какого он мне стену распахал? Он поясняет, что искал обрыв цепи. Ладно, обрыв так обрыв, электрик всё-таки. Всё же решаю посмотреть саму лампочку, беру новую, ставлю, включаю — горит. Ремонт стены, разумеется, за их счёт. Но меня другое беспокоит, если он не понимает, что лампочку поменять можно, то как же на том крупном проекте с электрикой дело обстоит?" — DartVeid.