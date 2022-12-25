Топ-6 лучших подарков для родителей на Новый год – 2023, за которые вас ещё долго будут благодарить

Хорошая возможность выразить чувства и проявить заботу о близких людях — преподнести необычный презент, вспоминать о котором будут ещё долго. В Новый год особенно важно уделить больше внимания родителям, ведь именно они, когда вы были ребёнком, каждый праздник творили волшебство. А теперь наступила очередь взрослых детей удивлять мам и пап и радовать оригинальными сюрпризами. Эксперт по презентам, основатель студии уникальных подарков ArtGift Игорь Фролов поделился с Лайфом незаезженными идеями, что в новогоднюю ночь дарить родителям.

1. Праздничная фотосессия

Фотосессия — это и время вместе, и снимки на память, которые будут согревать спустя годы даже в самые холодные времена. Фото © Freepik

Необычный и запоминающийся подарок — организация новогодней фотосессии. Это не простые съёмки, а настоящее приключение в праздничных декорациях с бенгальскими огнями, тёплым глинтвейном и другой сопутствующей атрибутикой. Вариантов проведения фотосессии множество, и простым походом в студию они не ограничиваются.

Фотографы часто предлагают съёмки на свежем воздухе, новогодних ярмарках, на фоне ярких зимних пейзажей. Родители не только проведут хорошо время вместе, но и получат памятные фотографии, которые будут на протяжении долгих лет вызывать исключительно тёплые воспоминания об этом событии Игорь Фролов Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift

2. Экскурсионный тур

Лучший подарок — тот, что вызывает яркие эмоции, например, экскурсионный тур по городам. Фото © Freepik

То, чего никто не ожидает, а сюрприз — это всегда приятно вдвойне. Не зря многие говорят, что лучший подарок — тот, который вызывает яркие эмоции и оставляет незабываемые впечатления. Порадовать родителей можно отдыхом на все новогодние праздники: экскурсионный тур по городам России мама и папа будут вспоминать всю жизнь.

Вокруг столицы сосредоточено множество красивых и старинных городов с уникальными архитектурными памятниками и интересными достопримечательностями. К главному празднику в году все города украшаются и предстают во всём своём величии. Небольшое путешествие подарит массу положительных эмоций Игорь Фролов Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift

3. Отдых в отеле со спа-процедурами

От отдыха в спа-отеле с бассейнами, процедурами для здоровья и роскошным шведским столом не откажется, пожалуй, никто. Фото © Freepik

Главное в любом подарке — эффект неожиданности. Провести каникулы в современном отеле с большим бассейном, роскошным шведским столом и расслабляющими спа-процедурами не откажется никто. Такой отдых позволит родителям отвлечься от повседневной суеты жизни в крупном городе и забыть о насущных проблемах. Оригинальный презент никогда не забудется, к тому же поездка зарядит бодростью и целеустремлённостью на весь 2023 год.

4. Мастер-класс

Родители точно обрадуются сертификату на посещение мастер-класса, например, по лепке, рисованию или кулинарии. Фото © Freepik / dcstudio

Что может быть лучше, чем интересное и увлекательное совместное времяпровождение? Именно такой подарок точно придётся по душе родителям. В праздничные дни обычно проводят большое количество мастер-классов на разные тематики — от лепки на гончарном круге до приготовления оригинальных новогодних блюд. Родители весело проведут вместе время и заберут с собой сувенир, сделанный собственными руками.

5. Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха — подарок неочевидный, но точно нужный и очень полезный в зимний период. Фото © Freepik / stefamerpik

Не совсем очевидный, но очень нужный подарок, способный сделать жизнь значительно комфортнее. Увлажнитель воздуха будет особенно полезен в квартире в зимнее время, ведь в отопительный сезон воздух в помещении становится сухим. Уже после первого использования этого прибора родители заметят, что дышать стало намного легче.

6. Подарок с историей

Презент с историей с течением времени возрастёт в цене и в итоге станет фамильной реликвией. Фото © Freepik

В первую очередь подарок должен вызывать положительные эмоции и нести определённую ценность для того человека, которому он адресован. Вещь с историей — это нечто новое и нестандартное. Обычный сувенир не произведёт такого эффекта, как старинная карта, редкая гравюра или литография известного художника.

Подарок не только станет прекрасным украшением любого интерьера, но и с течением времени в разы вырастет в цене. Подобные предметы чаще всего становятся фамильными ценностями. Такой презент на Новый год приятно удивит родителей и будет вызывать тёплые воспоминания при взгляде на него даже спустя много лет Игорь Фролов Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift