Топ-6 лучших подарков для родителей на Новый год – 2023, за которые вас ещё долго будут благодарить
Необычный подарок, который запомнится на долгие годы, — отличная возможность выразить чувства и проявить заботу о самых близких людях. Рассказываем, что подарить родителям на Новый год – 2023.
Подборка лучших подарков для родителей на Новый год – 2023 — в материале Лайфа. Обложка © Shutterstock
Хорошая возможность выразить чувства и проявить заботу о близких людях — преподнести необычный презент, вспоминать о котором будут ещё долго. В Новый год особенно важно уделить больше внимания родителям, ведь именно они, когда вы были ребёнком, каждый праздник творили волшебство. А теперь наступила очередь взрослых детей удивлять мам и пап и радовать оригинальными сюрпризами. Эксперт по презентам, основатель студии уникальных подарков ArtGift Игорь Фролов поделился с Лайфом незаезженными идеями, что в новогоднюю ночь дарить родителям.
1. Праздничная фотосессия
Фотосессия — это и время вместе, и снимки на память, которые будут согревать спустя годы даже в самые холодные времена. Фото © Freepik
Необычный и запоминающийся подарок — организация новогодней фотосессии. Это не простые съёмки, а настоящее приключение в праздничных декорациях с бенгальскими огнями, тёплым глинтвейном и другой сопутствующей атрибутикой. Вариантов проведения фотосессии множество, и простым походом в студию они не ограничиваются.
Фотографы часто предлагают съёмки на свежем воздухе, новогодних ярмарках, на фоне ярких зимних пейзажей. Родители не только проведут хорошо время вместе, но и получат памятные фотографии, которые будут на протяжении долгих лет вызывать исключительно тёплые воспоминания об этом событии
2. Экскурсионный тур
Лучший подарок — тот, что вызывает яркие эмоции, например, экскурсионный тур по городам. Фото © Freepik
То, чего никто не ожидает, а сюрприз — это всегда приятно вдвойне. Не зря многие говорят, что лучший подарок — тот, который вызывает яркие эмоции и оставляет незабываемые впечатления. Порадовать родителей можно отдыхом на все новогодние праздники: экскурсионный тур по городам России мама и папа будут вспоминать всю жизнь.
Вокруг столицы сосредоточено множество красивых и старинных городов с уникальными архитектурными памятниками и интересными достопримечательностями. К главному празднику в году все города украшаются и предстают во всём своём величии. Небольшое путешествие подарит массу положительных эмоций
3. Отдых в отеле со спа-процедурами
От отдыха в спа-отеле с бассейнами, процедурами для здоровья и роскошным шведским столом не откажется, пожалуй, никто. Фото © Freepik
Главное в любом подарке — эффект неожиданности. Провести каникулы в современном отеле с большим бассейном, роскошным шведским столом и расслабляющими спа-процедурами не откажется никто. Такой отдых позволит родителям отвлечься от повседневной суеты жизни в крупном городе и забыть о насущных проблемах. Оригинальный презент никогда не забудется, к тому же поездка зарядит бодростью и целеустремлённостью на весь 2023 год.
4. Мастер-класс
Родители точно обрадуются сертификату на посещение мастер-класса, например, по лепке, рисованию или кулинарии. Фото © Freepik / dcstudio
Что может быть лучше, чем интересное и увлекательное совместное времяпровождение? Именно такой подарок точно придётся по душе родителям. В праздничные дни обычно проводят большое количество мастер-классов на разные тематики — от лепки на гончарном круге до приготовления оригинальных новогодних блюд. Родители весело проведут вместе время и заберут с собой сувенир, сделанный собственными руками.
5. Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха — подарок неочевидный, но точно нужный и очень полезный в зимний период. Фото © Freepik / stefamerpik
Не совсем очевидный, но очень нужный подарок, способный сделать жизнь значительно комфортнее. Увлажнитель воздуха будет особенно полезен в квартире в зимнее время, ведь в отопительный сезон воздух в помещении становится сухим. Уже после первого использования этого прибора родители заметят, что дышать стало намного легче.
6. Подарок с историей
Презент с историей с течением времени возрастёт в цене и в итоге станет фамильной реликвией. Фото © Freepik
В первую очередь подарок должен вызывать положительные эмоции и нести определённую ценность для того человека, которому он адресован. Вещь с историей — это нечто новое и нестандартное. Обычный сувенир не произведёт такого эффекта, как старинная карта, редкая гравюра или литография известного художника.
Подарок не только станет прекрасным украшением любого интерьера, но и с течением времени в разы вырастет в цене. Подобные предметы чаще всего становятся фамильными ценностями. Такой презент на Новый год приятно удивит родителей и будет вызывать тёплые воспоминания при взгляде на него даже спустя много лет
Ранее в беседе с Лайфом модельер Наз Маер обозначил список из семи нарядов, в которых вы точно не встретите своё счастье в Новый год. Покупки этих платьев и костюмов стоит избегать, если не хотите провести 2023-й у разбитого корыта.
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