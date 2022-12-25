ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 декабря, 07:00

Топ-6 лучших подарков для родителей на Новый год – 2023, за которые вас ещё долго будут благодарить

Необычный подарок, который запомнится на долгие годы, — отличная возможность выразить чувства и проявить заботу о самых близких людях. Рассказываем, что подарить родителям на Новый год – 2023.

<p>Подборка лучших подарков для родителей на Новый год – 2023 — в материале Лайфа. Обложка © Shutterstock</p>

Подборка лучших подарков для родителей на Новый год – 2023 — в материале Лайфа. Обложка © Shutterstock

Хорошая возможность выразить чувства и проявить заботу о близких людях — преподнести необычный презент, вспоминать о котором будут ещё долго. В Новый год особенно важно уделить больше внимания родителям, ведь именно они, когда вы были ребёнком, каждый праздник творили волшебство. А теперь наступила очередь взрослых детей удивлять мам и пап и радовать оригинальными сюрпризами. Эксперт по презентам, основатель студии уникальных подарков ArtGift Игорь Фролов поделился с Лайфом незаезженными идеями, что в новогоднюю ночь дарить родителям.

1. Праздничная фотосессия

Фотосессия — это и время вместе, и снимки на память, которые будут согревать спустя годы даже в самые холодные времена. Фото © Freepik

Фотосессия — это и время вместе, и снимки на память, которые будут согревать спустя годы даже в самые холодные времена. Фото © Freepik

Необычный и запоминающийся подарок — организация новогодней фотосессии. Это не простые съёмки, а настоящее приключение в праздничных декорациях с бенгальскими огнями, тёплым глинтвейном и другой сопутствующей атрибутикой. Вариантов проведения фотосессии множество, и простым походом в студию они не ограничиваются.

Фотографы часто предлагают съёмки на свежем воздухе, новогодних ярмарках, на фоне ярких зимних пейзажей. Родители не только проведут хорошо время вместе, но и получат памятные фотографии, которые будут на протяжении долгих лет вызывать исключительно тёплые воспоминания об этом событии

Игорь Фролов

Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift

<p>Фотографы часто предлагают съёмки на свежем воздухе, новогодних ярмарках, на фоне ярких зимних пейзажей. Родители не только проведут хорошо время вместе, но и получат памятные фотографии, которые будут на протяжении долгих лет вызывать исключительно тёплые воспоминания об этом событии</p>
<p>Фотографы часто предлагают съёмки на свежем воздухе, новогодних ярмарках, на фоне ярких зимних пейзажей. Родители не только проведут хорошо время вместе, но и получат памятные фотографии, которые будут на протяжении долгих лет вызывать исключительно тёплые воспоминания об этом событии</p>

2. Экскурсионный тур

Лучший подарок — тот, что вызывает яркие эмоции, например, экскурсионный тур по городам. Фото © Freepik

Лучший подарок — тот, что вызывает яркие эмоции, например, экскурсионный тур по городам. Фото © Freepik

То, чего никто не ожидает, а сюрприз — это всегда приятно вдвойне. Не зря многие говорят, что лучший подарок — тот, который вызывает яркие эмоции и оставляет незабываемые впечатления. Порадовать родителей можно отдыхом на все новогодние праздники: экскурсионный тур по городам России мама и папа будут вспоминать всю жизнь.

Вокруг столицы сосредоточено множество красивых и старинных городов с уникальными архитектурными памятниками и интересными достопримечательностями. К главному празднику в году все города украшаются и предстают во всём своём величии. Небольшое путешествие подарит массу положительных эмоций

Игорь Фролов

Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift

<p>Вокруг столицы сосредоточено множество красивых и старинных городов с уникальными архитектурными памятниками и интересными достопримечательностями. К главному празднику в году все города украшаются и предстают во всём своём величии. Небольшое путешествие подарит массу положительных эмоций</p>
<p>Вокруг столицы сосредоточено множество красивых и старинных городов с уникальными архитектурными памятниками и интересными достопримечательностями. К главному празднику в году все города украшаются и предстают во всём своём величии. Небольшое путешествие подарит массу положительных эмоций</p>

3. Отдых в отеле со спа-процедурами

От отдыха в спа-отеле с бассейнами, процедурами для здоровья и роскошным шведским столом не откажется, пожалуй, никто. Фото © Freepik

От отдыха в спа-отеле с бассейнами, процедурами для здоровья и роскошным шведским столом не откажется, пожалуй, никто. Фото © Freepik

Главное в любом подарке — эффект неожиданности. Провести каникулы в современном отеле с большим бассейном, роскошным шведским столом и расслабляющими спа-процедурами не откажется никто. Такой отдых позволит родителям отвлечься от повседневной суеты жизни в крупном городе и забыть о насущных проблемах. Оригинальный презент никогда не забудется, к тому же поездка зарядит бодростью и целеустремлённостью на весь 2023 год.

4. Мастер-класс

Родители точно обрадуются сертификату на посещение мастер-класса, например, по лепке, рисованию или кулинарии. Фото © Freepik / dcstudio

Родители точно обрадуются сертификату на посещение мастер-класса, например, по лепке, рисованию или кулинарии. Фото © Freepik / dcstudio

Что может быть лучше, чем интересное и увлекательное совместное времяпровождение? Именно такой подарок точно придётся по душе родителям. В праздничные дни обычно проводят большое количество мастер-классов на разные тематики — от лепки на гончарном круге до приготовления оригинальных новогодних блюд. Родители весело проведут вместе время и заберут с собой сувенир, сделанный собственными руками.

5. Увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха — подарок неочевидный, но точно нужный и очень полезный в зимний период. Фото © Freepik / stefamerpik

Увлажнитель воздуха — подарок неочевидный, но точно нужный и очень полезный в зимний период. Фото © Freepik / stefamerpik

Не совсем очевидный, но очень нужный подарок, способный сделать жизнь значительно комфортнее. Увлажнитель воздуха будет особенно полезен в квартире в зимнее время, ведь в отопительный сезон воздух в помещении становится сухим. Уже после первого использования этого прибора родители заметят, что дышать стало намного легче.

6. Подарок с историей

Презент с историей с течением времени возрастёт в цене и в итоге станет фамильной реликвией. Фото © Freepik

Презент с историей с течением времени возрастёт в цене и в итоге станет фамильной реликвией. Фото © Freepik

В первую очередь подарок должен вызывать положительные эмоции и нести определённую ценность для того человека, которому он адресован. Вещь с историей — это нечто новое и нестандартное. Обычный сувенир не произведёт такого эффекта, как старинная карта, редкая гравюра или литография известного художника.

Подарок не только станет прекрасным украшением любого интерьера, но и с течением времени в разы вырастет в цене. Подобные предметы чаще всего становятся фамильными ценностями. Такой презент на Новый год приятно удивит родителей и будет вызывать тёплые воспоминания при взгляде на него даже спустя много лет

Игорь Фролов

Эксперт по подаркам, основатель студии уникальных подарков ArtGift

<p>Подарок не только станет прекрасным украшением любого интерьера, но и с течением времени в разы вырастет в цене. Подобные предметы чаще всего становятся фамильными ценностями. Такой презент на Новый год приятно удивит родителей и будет вызывать тёплые воспоминания при взгляде на него даже спустя много лет</p>
<p>Подарок не только станет прекрасным украшением любого интерьера, но и с течением времени в разы вырастет в цене. Подобные предметы чаще всего становятся фамильными ценностями. Такой презент на Новый год приятно удивит родителей и будет вызывать тёплые воспоминания при взгляде на него даже спустя много лет</p>
Топ-7 худших идей подарков на Новый год – 2023, за которые вам точно не скажут спасибо

Топ-7 худших идей подарков на Новый год – 2023, за которые вам точно не скажут спасибо

Ранее в беседе с Лайфом модельер Наз Маер обозначил список из семи нарядов, в которых вы точно не встретите своё счастье в Новый год. Покупки этих платьев и костюмов стоит избегать, если не хотите провести 2023-й у разбитого корыта.

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров