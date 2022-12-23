7 нарядов, в которых вы точно не встретите своё счастье в Новый год

Естественность и элегантная сдержанность — главные принципы, которыми нужно руководствоваться при покупке платьев и костюмов для встречи Нового года. 2023-й пройдёт под покровительством Чёрного Водяного Кролика, который не любит вычурность, кислотные оттенки и обилие блеска. Если хотите понравиться символу 2023 года, избегайте опасных сочетаний, нежелательных стилевых решений и некоторых цветов, рекомендовал модельер Наз Маер в беседе с Лайфом.

1. Мех и кожа

В наряде из кожи или меха встречать 2023-й категорически не стоит — можно разгневать символ года, Чёрного Водяного Кролика. Фото © Freepik / ASphotofamily

Чтобы задобрить пушистый пугливый символ 2023 года, избегайте любых нарядов из кожи и меха. Проявите уважение к Кролику и откажитесь от столь экстравагантного выбора. Используйте более безопасные материалы — и будет вам счастье.

2. Тяжёлые ткани и сложный крой

Избегайте сочетания тяжёлых и плотных тканей. Лучше всего остановиться на лёгких и скользящих материалах, например шёлке или атласе. Также вы можете смело примерить велюр — он станет главным хитом в новогоднюю ночь – 2023. Нежелательно выбирать костюмы сложного кроя, например, с массивными бантами или оборками, со слишком глубокими разрезами.

Это не значит, что вы должны встретить Новый год в скучных прямых нарядах. Просто сделайте акцент на аккуратных разрезах и умеренной драпировке, и получите стопроцентное попадание в образ, который сулит удачу и благосклонность Кролика Наз Маер Модельер

3. Анималистичные принты

Не раздражайте хозяина 2023 года и откажитесь от анималистичных принтов, которые вызовут его недовольство. Особенно опасным и нежелательным раскрасом станет чёрно-белый, как у зебры. Такой принт бесит Кролика сильнее всего.

4. Белоснежный наряд

В восточной традиции белый — цвет траура, и в ночь на 1 января 2023-го лучше отказаться от нарядов этого оттенка. Фото © Freepik / Holiak

Поскольку 2023 годом правит Чёрный Водяной Кролик, вам лучше отказаться от белоснежных нарядов — подберите другие цветовые решения. Или же можно разбавить монохромную гамму подходящими оттенками, чтобы заручиться поддержкой зверька. Кстати, согласно восточным учениям (именно оттуда к нам пришло знание о 12 символах года), белый цвет означает траур, поэтому подумайте, нужен ли вам такой прикид в новогоднюю ночь.

5. Дешёвая бижутерия

Кролик ценит естественность и натуральность и вряд ли одобрит имитацию роскоши и богатства. В новогоднюю ночь на вас не должно быть никакой дешёвой и пластмассовой бижутерии, иначе рискуете обречь себя на финансовое неблагополучие в 2023 году.

Если хотите привлечь денежную удачу, остановитесь на настоящих украшениях. Пусть их будет несколько, но зато они являются подлинным знаком роскоши, а не дешёвой поделкой Наз Маер Модельер

6. Яркие цвета

Нежелательно встречать Новый год в ярких и кричащих цветах или в неоне. Такие оттенки отпугнут Кролика, а вместе с ним и всё благополучие. Зато вы можете смело использовать все оттенки воды, а также чёрный цвет — дополните их эффектными ювелирными украшениями.

7. Слишком много блеска и сияния

В новогоднюю ночь хочется сверкать, но пусть это делают ваши глаза, а не чрезмерно вычурный наряд, расшитый блёстками. Фото © Shutterstock