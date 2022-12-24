7 доисторических монстров, которые не были динозаврами

Миллионы лет назад нашу планету населяли самые разные животные, но кино снимают в основном про динозавров. Было бы справедливо узнать и о других существах, способных вселить ужас одним своим видом.

1. Диметродон

Реконструкция внешнего облика Dimetrodon grandis. Изображение © Wikimedia Commons / Max Bellomio

Покрытое чешуёй существо с парусом из кожи на спине обитало 270 миллионов лет назад. По-видимому, в то время диметродон был крупнейшим хищником планеты. В его рацион входили даже акулы, правда пресноводные. При этом животное имело мало общего с динозаврами. Учёные выяснили, что диметродон был гораздо ближе к млекопитающим, хотя и выглядел как рептилия.

2. Птерозавр

Реконструкция внешнего облика Kariridraco. Изображение © Wikimedia Commons / Gabriela M. Cerqueira, Mateus A.C. Santos, Maikon F. Marks, Juliana M. Sayão, Felipe L. Pinheiro

Современные птицы чисто технически — потомки динозавров. Но существа, которые поднимались в небо сотни миллионов лет назад, не были ими.

Птерозавры — летающие рептилии, которые парили над землёй за счёт крыльев с мембранами. Они были первыми позвоночными, способными летать, к тому же самыми крупными за всю историю эволюции.

3. Плезиозавр

Реконструкция внешнего облика Plesiosaurus dolichodeirus. Изображение © Wikimedia Commons / Dmitry Bogdanov

Если в озере Лох-Несс и живёт доисторический монстр, то это плезиозавр — морская рептилия с длинной шеей и плавниками. Представители этого вида населяли океаны до массового вымирания в конце мелового периода. Скорее всего, у них были частые стычки с динозаврами, которые исследовали побережья.

4. Мозазавр

Реконструкция внешнего облика Mosasaurus hoffmanni. Изображение © Wikimedia Commons / DmitrJonagold2000

Мозазавр тоже был рептилией, но, в отличие от плезиозавра, с короткой шеей и массивными челюстями. Такая особенность позволяла ему намертво захватывать добычу. А с учётом 15-метрового туловища этот монстр был пострашнее всем известного тираннозавра. Его ныне живущие потомки — вараны и змеи.

5. Дейнозух

Реконструкция внешнего облика Deinosuchus. Скриншот видео © YouTube / The Isle

Крокодилы и аллигаторы сильнее всего напоминают нам динозавров, но они всего-навсего рептилии, как и их вымерший предшественник дейнозух. С той лишь разницей, что он весил 7 тонн при длине туловища 12 метров.

Этот гигант правил реками и болотами 70 миллионов лет назад, и ископаемые свидетельства показывают, что иногда даже охотился на динозавров.

6. Мегалодон

Реконструкция внешнего облика Carcharodon megalodon. Изображение © Wikimedia Commons / Mary Parrish, Smithsonian, National Museum of Natural History

Крупнейший хищник доисторического мира не был ни динозавром, ни морской рептилией. 25-метровый мегалодон — возможный предок большой белой акулы. В течение 20 миллионов лет он находился на вершине пищевой цепи в Мировом океане. До нас дошли только зубы этих чудовищ, и именно по ним учёные восстановили их внешний облик.

7. Глиптодонт

Реконструкция внешнего облика Glyptodon asper, Музей естественной истории, Вена. Фото © Wikimedia Commons / Arent