7 доисторических монстров, которые не были динозаврами
Предновогодняя пора — самое время выяснить, какие ещё чудовища, кроме динозавров, жили на Земле до людей.
Миллионы лет назад нашу планету населяли самые разные животные, но кино снимают в основном про динозавров. Было бы справедливо узнать и о других существах, способных вселить ужас одним своим видом.
1. Диметродон
Реконструкция внешнего облика Dimetrodon grandis. Изображение © Wikimedia Commons / Max Bellomio
Покрытое чешуёй существо с парусом из кожи на спине обитало 270 миллионов лет назад. По-видимому, в то время диметродон был крупнейшим хищником планеты. В его рацион входили даже акулы, правда пресноводные. При этом животное имело мало общего с динозаврами. Учёные выяснили, что диметродон был гораздо ближе к млекопитающим, хотя и выглядел как рептилия.
2. Птерозавр
Реконструкция внешнего облика Kariridraco. Изображение © Wikimedia Commons / Gabriela M. Cerqueira, Mateus A.C. Santos, Maikon F. Marks, Juliana M. Sayão, Felipe L. Pinheiro
Современные птицы чисто технически — потомки динозавров. Но существа, которые поднимались в небо сотни миллионов лет назад, не были ими.
Птерозавры — летающие рептилии, которые парили над землёй за счёт крыльев с мембранами. Они были первыми позвоночными, способными летать, к тому же самыми крупными за всю историю эволюции.
3. Плезиозавр
Реконструкция внешнего облика Plesiosaurus dolichodeirus. Изображение © Wikimedia Commons / Dmitry Bogdanov
Если в озере Лох-Несс и живёт доисторический монстр, то это плезиозавр — морская рептилия с длинной шеей и плавниками. Представители этого вида населяли океаны до массового вымирания в конце мелового периода. Скорее всего, у них были частые стычки с динозаврами, которые исследовали побережья.
4. Мозазавр
Реконструкция внешнего облика Mosasaurus hoffmanni. Изображение © Wikimedia Commons / DmitrJonagold2000
Мозазавр тоже был рептилией, но, в отличие от плезиозавра, с короткой шеей и массивными челюстями. Такая особенность позволяла ему намертво захватывать добычу. А с учётом 15-метрового туловища этот монстр был пострашнее всем известного тираннозавра. Его ныне живущие потомки — вараны и змеи.
5. Дейнозух
Реконструкция внешнего облика Deinosuchus. Скриншот видео © YouTube / The Isle
Крокодилы и аллигаторы сильнее всего напоминают нам динозавров, но они всего-навсего рептилии, как и их вымерший предшественник дейнозух. С той лишь разницей, что он весил 7 тонн при длине туловища 12 метров.
Этот гигант правил реками и болотами 70 миллионов лет назад, и ископаемые свидетельства показывают, что иногда даже охотился на динозавров.
6. Мегалодон
Реконструкция внешнего облика Carcharodon megalodon. Изображение © Wikimedia Commons / Mary Parrish, Smithsonian, National Museum of Natural History
Крупнейший хищник доисторического мира не был ни динозавром, ни морской рептилией. 25-метровый мегалодон — возможный предок большой белой акулы. В течение 20 миллионов лет он находился на вершине пищевой цепи в Мировом океане. До нас дошли только зубы этих чудовищ, и именно по ним учёные восстановили их внешний облик.
7. Глиптодонт
Реконструкция внешнего облика Glyptodon asper, Музей естественной истории, Вена. Фото © Wikimedia Commons / Arent
Хотя глиптодонт и выглядит как смесь черепахи и динозавра, относится он к ранним млекопитающим, пишет Mental Floss. Его черты можно разглядеть в броненосце, который не поверил бы своим ушам, узнав, что его предок весил две тонны. Но в ту эпоху, когда Землю населяли гигантские ленивцы и мамонты, это было в порядке вещей.
Животные/ домашние питомцы
Wikimedia Commons / Mary Parrish, Smithsonian, National Museum of Natural History