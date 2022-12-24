4 тренда в дизайне интерьеров, которые исчезнут в 2023-м, и 5 новых, их сменяющих

Если у вас скоро ремонт, прислушайтесь к советам дизайнеров. Даже если не получится воплотить в жизнь всё самое модное, хотя бы узнаете, от каких решений в квартирах и домах в 2023 году точно нужно отказаться.

Что не модно в интерьере-2023?

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1. Оттенки серого. Они уже не в тренде, как и холодные тона в целом. Стены теперь будут более яркими и тёплыми, отмечает дизайнер интерьеров Сьюзан Хейворд.

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2. Массивные светильники. В последние годы они только и делали, что увеличивались в размерах. Часто это приводило к тому, что люстра целиком "накрывала" кухонный стол. Пришла пора избавиться от страха набить себе шишку после обеда.

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3. Парящие полки. Эта идея покорила мир дизайна, потому что люди стремились создать ощущение лёгкости и открытости. Но реальная жизнь расставила всё по своим местам. Вернее, на полки, которые быстро оказались завалены всяким хламом. Поэтому в 2023 году состоится триумфальное возвращение аккуратных стеллажей.

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4. Органический модернизм. Этот стиль сочетает минимализм, декор середины XX века и богемные штрихи. Выглядит неплохо, но число желающих оформить своё жилище именно так уже превысило разумные пределы. Так что впереди — спад популярности модернизма, уверена дизайнер Сара Боуэн.

Что будет модно в интерьере в 2023-м?

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1. Марокканская мозаика. Сочетание грубых текстур и утончённой эстетики плитки зеллидж — лучшее решение для тех, кто любит расставлять акценты. Дизайнер Аманда Барнс прогнозирует, что популярность этого стиля в соцсетях вскоре даст о себе знать уже в реальных интерьерах.

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2. Смелые цвета. На смену естественным и нейтральным тонам приходит яркая палитра. Люди уже устали от унылых стен и захотят добавить в жизнь больше неожиданных красок.

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3. Акцентные стены. Дизайнер интерьеров Рудольф Дизель ожидает, что в 2023 году таких станет больше. Это решение добавляет ясности и привлекательности, считает эксперт. В тренде — вертикальные деревянные планки, которые визуально приподнимают потолок. Лучше сделать акцентной ту стену, которую видите первой, входя в комнату.

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4. Кривые линии. Больше изгибов — больше объёма. Закруглённая мебель придаст интерьеру смелости и при этом не будет смотреться нелепо. С этой же целью можно использовать арочные дверные проёмы.

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