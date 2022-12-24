От косметики до репродукций: Какие подарки дарить любимым на Новый год в зависимости от знака зодиака

Покупка подарков для близких и друзей — занятие настолько же приятное, насколько и хлопотное. Что выбрать? Как не прогадать? Как подобрать презент, который точно порадует? Ответить на все эти вопросы помогут звёзды и та, кто умеет читать их послания, — бизнес-астролог Марина Фишер.

Бизнес-астролог Марина Фишер назвала Лайфу лучшие идеи новогодних подарков для каждого знака зодиака. Фото © Предоставлено Лайфу

Что подарить Овну на Новый год?

Овнами управляет смелый и активный Марс. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, будут рады подарку, который поможет им добиваться целей. Это может быть нужный аксессуар для офиса или домашнего кабинета, спортивный инвентарь, подписка на полезные сервисы или подарочный сертификат в фитнес-клуб.

Что подарить Тельцу на Новый год?

Тельцами правит Венера — планета любви и красоты. Эти тонкие натуры будут рады всему красивому: комнатному растению, хорошим духам, абонементу на спа-процедуру.

Что подарить на Новый год Близнецам?

Людьми, рождёнными под знаком зодиака Близнецы, управляет Меркурий. Этих общительных интеллектуалов можно порадовать красивыми канцелярскими принадлежностями, интересной книгой или необычной настольной игрой.

Что подарить Раку на Новый год?

Чтобы не ломать голову, что подарить на Новый год, воспользуйтесь идеями Марины Фишер: бизнес-астролог составила топ лучших презентов для каждого представителя зодиакального круга. Фото © Freepik

Люди-Раки очень привязаны к дому и приусадебному участку, если такой, конечно, имеется. Это, пожалуй, единственный знак зодиака, который будет рад новой сковороде, надёжному секатору или семейному фотоальбому.

Что подарить Льву на Новый год?

Лев — знак зодиака, управляемый Солнцем. Эти люди стихии Огня любят оказываться в центре внимания, быть первыми и единственными. Таких личностей обрадует как эксклюзивная вещь, созданная специально для них, так и аксессуар от известного бренда.

Что подарить Деве на Новый год?

Девы — ещё одни подчинённые Меркурия. Но, в отличие от Близнецов, носители знака зодиака Дева очень практичны. Им можно подарить набор хорошей косметики, кулинарную книгу или приглашение на мастер-класс, где они смогут научиться чему-то новому.

Что подарить Весам на Новый год?

Вопрос, что дарить близким людям на Новый год, многих начал мучить ещё осенью. Ответ на него знает бизнес-астролог Марина Фишер. Фото © Freepik

Весы ценят изысканность. Что бы вы ни решили преподнести этим людям стихии Воздуха, презент должен быть высокого качества. Носители этого знака зодиака будут одинаково рады и красивому украшению, и подписке на лекции об искусстве.

Что дарить Скорпионам на Новый год?

Скорпион, управляемый Плутоном, — глубоко чувствующий и требовательный знак зодиака. В качестве подарка здесь можно выбрать кожаное портмоне или ремень, и лучше, если презент будет чёрного цвета.

Что дарить Стрельцу на Новый год?

Стрелец — один из самых лёгких на подъём знаков зодиака. Людям, рождённым под ним, можно дарить всё, что связано с путешествиями, поездками и приключениями. Кроме этого, Стрельцы будут рады удобной и практичной одежде. Классическая белая футболка с необычным принтом — то что надо!

Что дарить Козерогу на Новый год?

Что дарить на Новый год – 2023 каждому знаку зодиака — в материале Лайфа. Фото © Freepik

Практичный и амбициозный Козерог любит всё, что имеет историческую или культурную ценность. Это может быть и качественная репродукция культовой картины, и винтажная вещица, найденная на ближайшей барахолке, и билет на интересную выставку.

Что дарить Водолею на Новый год?

Водолей, управляемый Ураном, — самый эксцентричный знак зодиака. Его носители будут рады любому неординарному подарку, причём чем необычнее, тем лучше! Если ваша фантазия ничего не подсказывает, подарите хорошие наушники для смартфона или книгу популярного автора.

Что дарить Рыбам на Новый год?