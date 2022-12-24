10 душераздирающих историй из России, которые вдохновят вас быть добрее к работникам сферы обслуживания

"У меня депрессия по причине "Сто лет в службе поддержки объясняла мужчине с сильным акцентом, что мне надо, а он в конце сказал: "Спасибо, что вы добрая и не ругались на меня". Я чуть не разрыдалась, представив его день", — luxuryb****.

"Как-то делала корпоративный заказ через Интернет, для уточнения деталей созвонились с менеджером. Иногда он заикался, начинал заново. И это был самый беспроблемный заказ в жизни! Приятный грамотный консультант, который ШАРИТ, всё в срок и в лучшем виде. Надеюсь, его ценят🤗", — FridaFrigida.

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"Мне как-то звонил парень из ночлежки, по голосу лет 20, и в какой-то момент он запнулся на слове. Не мог выговорить. И с таким страхом в голосе извинялся, просто невозможно. В итоге закончили разговор на удвоении суммы моего ежемесячного пожертвования", — anjarden.

"У нас сотрудник как-то долго стебался над сообщением клиента-азербайджанца, отправленным на корявом русском языке. Я предложила сотруднику ответить ему по-азербайджански хотя бы на том же уровне, после чего веселья существенно поубавилось", — KPanyuta.

"Я, когда начала учить испанский, типа оч мало слов знала и понимала, и чувствовала себя такой беспомощной и тупой, особенно когда не могла объяснить, чего хочу, но головой-то понимала. С тех пор не бушую на тех, кто не знает языка", — lilydavay.

"Я перед самым закрытием забежал в "Пятёрочку", и кассир очень тупила, но я что-то пошутил и пожелал ей хорошего вечера, и она стояла буквально с лицом 🙄 и сказала, что я единственный за весь день вежливый покупатель", — f_kot_.

"Я работаю участковой терапевткой, и в день через меня проходит очень много людей, поэтому к каждому надо найти подход. Под конец смены просто устаёшь каждому улыбаться, но эмоции, когда они потом приносят тебе какой-то подарок в благодарность за хорошее отношение, того стоят😭", — mrshnmy.

"Работаю в сотовом ретейле. Часто приходят ребята из ближнего зарубежья, многие не очень говорят по-русски. Мои коллеги начинают либо орать, либо отмахиваются, либо просто игнорят. Я постоянно думаю: "Вот приеду я в другую страну, и даже с моим уровнем языка мне будет сложно", — stingray_sad.

"Мне так жаль курьеров... Мне приходится общаться с ними каждый рабочий день, я слышу злых, добрых, уставших, непонимающих, грустных, весёлых, но почти все они плохо понимают русский, а когда мне удаётся им объяснить цель звонка, они все ТАК воодушевляются, будто континент открыли", — y***a.