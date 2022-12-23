12 настолько уродливых свитеров, что даже хочется прикупить себе парочку

"Конкурс на самый уродливый свитер, говорите? Я связала ЭТО крючком, хотя даже понятия не имела, как это правильно делать. Так что я в любом случае выиграла", — FoxInKneeSocks.

Фото © Reddit / FoxInKneeSocks

"Моя сестра сделала свитер с блюющим рождественским оленем..." — pruittmckean.

Фото © Reddit / pruittmckean

"Для беременной жены сделал свитер со снежным шаром. Пойдёт в нём на корпоратив", — thebilldozer_69.

Фото © Reddit / thebilldozer_69

"Когда на работе объявили день уродливых свитеров. Выложилась на все сто", — MissBellevue.

Фото © Reddit / MissBellevue

"Просто две сильных и независимых принарядились", — missangiesplace.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missangiesplace

"Мой друг пришёл в этом на вечеринку уродливых свитеров", — hedgehog15.

Фото © Reddit / hedgehog15

"Я заказал кастомный рождественский свитер", — jbenz.

Фото © Reddit / jbenz

"В этом году у меня с моей девушкой парные свитеры", — darthphallic.

Фото © Reddit / darthphallic

"Сегодня на работе был конкурс на самый уродливый свитер. Очень горжусь тем, что выиграл первое место... Грасиас!" — joaquinsototazzy.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joaquinsototazzy