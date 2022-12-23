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23 декабря, 13:00

12 настолько уродливых свитеров, что даже хочется прикупить себе парочку

Кофты с оленями и зимними узорами уже давно стали мемом. Они такие некрасивые, что дизайнеры стали соревноваться, у кого получится свитер ещё более уродливый. Собрали 12 вариантов.

"Конкурс на самый уродливый свитер, говорите? Я связала ЭТО крючком, хотя даже понятия не имела, как это правильно делать. Так что я в любом случае выиграла", — FoxInKneeSocks.

Фото © Reddit / FoxInKneeSocks

Фото © Reddit / FoxInKneeSocks

"Моя сестра сделала свитер с блюющим рождественским оленем..." pruittmckean.

Фото © Reddit / pruittmckean

Фото © Reddit / pruittmckean

"Для беременной жены сделал свитер со снежным шаром. Пойдёт в нём на корпоратив", — thebilldozer_69.

Фото © Reddit / thebilldozer_69

Фото © Reddit / thebilldozer_69

"Когда на работе объявили день уродливых свитеров. Выложилась на все сто", — MissBellevue.

Фото © Reddit / MissBellevue

Фото © Reddit / MissBellevue

"Просто две сильных и независимых принарядились", — missangiesplace.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missangiesplace

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missangiesplace

"Мой друг пришёл в этом на вечеринку уродливых свитеров", — hedgehog15.

Фото © Reddit / hedgehog15

Фото © Reddit / hedgehog15

"Я заказал кастомный рождественский свитер", — jbenz.

Фото © Reddit / jbenz

Фото © Reddit / jbenz

"В этом году у меня с моей девушкой парные свитеры", — darthphallic.

Фото © Reddit / darthphallic

Фото © Reddit / darthphallic

"Сегодня на работе был конкурс на самый уродливый свитер. Очень горжусь тем, что выиграл первое место... Грасиас!" joaquinsototazzy.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joaquinsototazzy

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joaquinsototazzy

"ЭТОТ свитер", — spoa69-4ever.

Фото © Reddit / spoa69-4ever

Фото © Reddit / spoa69-4ever

10 питомцев с генетическими отклонениями, но едва ли кто-то вздумает назвать это уродством

10 питомцев с генетическими отклонениями, но едва ли кто-то вздумает назвать это уродством

Обложка ©

Reddit / spoa69-4ever, thebilldozer_69

Сергей Трофимов

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