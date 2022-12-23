12 настолько уродливых свитеров, что даже хочется прикупить себе парочку
Кофты с оленями и зимними узорами уже давно стали мемом. Они такие некрасивые, что дизайнеры стали соревноваться, у кого получится свитер ещё более уродливый. Собрали 12 вариантов.
"Конкурс на самый уродливый свитер, говорите? Я связала ЭТО крючком, хотя даже понятия не имела, как это правильно делать. Так что я в любом случае выиграла", — FoxInKneeSocks.
Фото © Reddit / FoxInKneeSocks
"Моя сестра сделала свитер с блюющим рождественским оленем..." — pruittmckean.
Фото © Reddit / pruittmckean
"Для беременной жены сделал свитер со снежным шаром. Пойдёт в нём на корпоратив", — thebilldozer_69.
Фото © Reddit / thebilldozer_69
"Когда на работе объявили день уродливых свитеров. Выложилась на все сто", — MissBellevue.
Фото © Reddit / MissBellevue
"Просто две сильных и независимых принарядились", — missangiesplace.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missangiesplace
"Мой друг пришёл в этом на вечеринку уродливых свитеров", — hedgehog15.
Фото © Reddit / hedgehog15
"Я заказал кастомный рождественский свитер", — jbenz.
Фото © Reddit / jbenz
"В этом году у меня с моей девушкой парные свитеры", — darthphallic.
Фото © Reddit / darthphallic
"Сегодня на работе был конкурс на самый уродливый свитер. Очень горжусь тем, что выиграл первое место... Грасиас!" — joaquinsototazzy.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / joaquinsototazzy
"ЭТОТ свитер", — spoa69-4ever.
Фото © Reddit / spoa69-4ever
Reddit / spoa69-4ever, thebilldozer_69