5 киноляпов в "Иронии Судьбы", которые вы не заметили даже спустя почти 50 лет

Опечатка в самом начале "Иронии судьбы"

Остаётся только догадываться, как в фильме, который, очевидно, проходил не один этап проверок и цензуры, упустили элементарную опечатку. Всё внимание на слово "исключительно"... точнее, "ис кю чительно". Куда пропала буква "Л" — загадка.

Заминка с фотографией Ипполита

В сцене, где Надя подбирает из сугроба фотографию Ипполита, на снимке изображён актёр Олег Басилашвили. Хотя когда Женя выбрасывал фото из окна, на нём точно был Юрий Яковлев. Классический киноляп.

Оказывается, изначально на роль Ипполита утвердили именно Басилашвили и даже успели отснять некоторые кадры. Потом его заменили на Яковлева, а кадр с сугробом оставили как был.