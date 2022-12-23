5 киноляпов в "Иронии Судьбы", которые вы не заметили даже спустя почти 50 лет
С премьеры "Иронии судьбы" прошло почти 50 лет, фильм уже давно занял своё место в зале славы отечественного кинематографа. Но даже у таких лент есть ляпы, которые вы, мы уверены, даже не замечали!
Опечатка в самом начале "Иронии судьбы"
Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
Остаётся только догадываться, как в фильме, который, очевидно, проходил не один этап проверок и цензуры, упустили элементарную опечатку. Всё внимание на слово "исключительно"... точнее, "искючительно". Куда пропала буква "Л" — загадка.
Заминка с фотографией Ипполита
Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
В сцене, где Надя подбирает из сугроба фотографию Ипполита, на снимке изображён актёр Олег Басилашвили. Хотя когда Женя выбрасывал фото из окна, на нём точно был Юрий Яковлев. Классический киноляп.
Оказывается, изначально на роль Ипполита утвердили именно Басилашвили и даже успели отснять некоторые кадры. Потом его заменили на Яковлева, а кадр с сугробом оставили как был.
Цвет волос таксиста в "Иронии судьбы"
Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
Когда Надя садится в такси за билетом в Москву для Жени, водитель — брюнет. Выходя из машины, она прощается уже с шофёром-блондином. Интересное решение.
Куда смотрит гитара в "Иронии судьбы"
Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
В сцене, в которой Женя просит Надю спеть и вручает ей гитару, — инструмент грифом под правую руку. Но уже в следующем кадре девушка держит гитару грифом влево.
Моё платье!
Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru
По сценарию Надя работает учительницей. Но это не мешает ей делать ошибки в самых простых фразах. В разговоре с Ипполитом девушка говорит: "Моё платье! Я забыла одеть праздничное платье". Стоит ли писать, что по правилам русского языка следует говорить "надеть платье".
"Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru