10 кадров с малышами, на 100% передающих, какое это чудо — рождение человека
Вроде бы никаких чудес в нашем мире не бывает. Но как тогда объяснить то, как на этот свет появляются люди? Мамы и папы точно помнят посетившее их чувство, когда они впервые увидели своего малыша.
"Мама родила считаные мгновения назад, а уже смеётся над мужем, который потерял сознание при виде новорождённого сына. 1986 год", — diablek.
Фото © Reddit / diablek
"Мощное фото, на котором мой муж держит нашу новорождённую. Он проехал 8 часов, чтобы быть с ней. А ведь только два дня назад его папа проиграл борьбу с онкологией. Столько эмоций в его позе", — pics.
Фото © Reddit / pics
"Джо Кинан сильно обгорел во время пожара в ночном клубе Station в 2003 году. Там погибла его подруга и ещё 99 челвоек. Вот он в 2014 году, улыбается с новорождённой дочерью Хэдли", — NeverEnoughMuppets.
Фото © Reddit / NeverEnoughMuppets
"Скептически настроенный новорождённый", — Porodicnostablo.
Фото © Reddit / Porodicnostablo
"Как выглядят новорождённые норвежцы", — RobinGuion7.
Фото © Reddit / RobinGuion7
"Наслаждение сфоткаться вместе с новорождённым сыном", — EWW3.
Фото © Reddit / EWW3
"Моя бабушка недавно умерла от CoViD. Мы нашли её фотографию в родильном отделении, где она работала в 1950-х годах", — mtngirl_.
Фото © Reddit / mtngirl_
"Никогда не нравились фотосессии с новорождёнными. Видимо, этот парень тоже не в восторге", — pics.
Фото © Reddit / pics / Jenni Price
"Нет ничего лучше улыбки на лице малыша", — HelloMyNameIsDavid.
Фото © Reddit / HelloMyNameIsDavid
"Если вы вдруг никогда не видели малышей, напившихся материнского молока, то вот мой", — Ikeris.
Фото © Reddit / Ikeris
Reddit / pics (Jenni Price), Porodicnostablo