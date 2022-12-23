10 кадров с малышами, на 100% передающих, какое это чудо — рождение человека

"Мама родила считаные мгновения назад, а уже смеётся над мужем, который потерял сознание при виде новорождённого сына. 1986 год", — diablek.

Фото © Reddit / diablek

"Мощное фото, на котором мой муж держит нашу новорождённую. Он проехал 8 часов, чтобы быть с ней. А ведь только два дня назад его папа проиграл борьбу с онкологией. Столько эмоций в его позе", — pics.

Фото © Reddit / pics

"Джо Кинан сильно обгорел во время пожара в ночном клубе Station в 2003 году. Там погибла его подруга и ещё 99 челвоек. Вот он в 2014 году, улыбается с новорождённой дочерью Хэдли", — NeverEnoughMuppets.

Фото © Reddit / NeverEnoughMuppets

"Скептически настроенный новорождённый", — Porodicnostablo.

Фото © Reddit / Porodicnostablo

"Как выглядят новорождённые норвежцы", — RobinGuion7.

Фото © Reddit / RobinGuion7

"Наслаждение сфоткаться вместе с новорождённым сыном", — EWW3.

Фото © Reddit / EWW3

"Моя бабушка недавно умерла от CoViD. Мы нашли её фотографию в родильном отделении, где она работала в 1950-х годах", — mtngirl_.

Фото © Reddit / mtngirl_

"Никогда не нравились фотосессии с новорождёнными. Видимо, этот парень тоже не в восторге", — pics.

Фото © Reddit / pics / Jenni Price

"Нет ничего лучше улыбки на лице малыша", — HelloMyNameIsDavid.

Фото © Reddit / HelloMyNameIsDavid

"Если вы вдруг никогда не видели малышей, напившихся материнского молока, то вот мой", — Ikeris.