Что написать мужчине, чтобы точно ответил: Секреты женского пикапа от психолога
Какое сообщение отправить парню, чтобы вызвать интерес? Точно не банальное "Привет, как дела?". Психолог Наталья Малышева поделилась идеями, а ещё объяснила, почему писать первой — это нормально.
Многим девочкам с детства вдалбливают в голову, что делать первые шаги женщине неприлично. Мол, инициатива должна исходить от мужчины, а дама обязана занять выжидательную позицию. Так говорят родители, о том же рассказывают в сказках и мультиках. Из-за этого некоторые дамы теряются, когда ищут счастья на сайтах знакомств: случился вожделенный "мэтч", а кавалер не реагирует. Что же делать? Вроде как некрасиво женщине первой писать... Лайф узнал у психолога Натальи Малышевой, работает ли это неписаное правило в наши дни и какое сообщение отправить, если решилась на первый шаг.
В данный момент... в данное время это (правило не писать первой. — Прим. Лайфа) не работает: поменялись люди, поменялись устои, поменялись традиции и правила взаимоотношений. Поэтому я считаю, что можно и даже нужно иногда проявлять инициативу. Это скажется только положительно, потому что иногда молчание может тоже быть специально провокацией — проверка, интересен ли для другого человека
Что написать незнакомому парню, чтобы он ответил?
Что писать? Если цель — молниеносная реакция, нужно отправить кавалеру что-то выходящее за рамки! Рвать стереотипы. По словам Малышевой, многие её клиентки, кто действовал по этой рекомендации и писал то, чего от них не ждали, получали желаемое. Девушки, запомните: не нужно бояться быть неудобной. Безусловно, быть удобной легче, но это не ценится. Поступать нужно так, как хочется!
Пишите то, что сами бы хотели услышать. Надо делать так, как хотелось бы самим. Как-то девушка в анкете сайта знакомств написала: "Люблю красиво пожрать!" И собрала кучу поклонников — реальных, нормальных и адекватных. Со своим мужем я так же общалась — открыто и со смехом, и мы 10 лет вместе
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