Что написать мужчине, чтобы точно ответил: Секреты женского пикапа от психолога

Многим девочкам с детства вдалбливают в голову, что делать первые шаги женщине неприлично. Мол, инициатива должна исходить от мужчины, а дама обязана занять выжидательную позицию. Так говорят родители, о том же рассказывают в сказках и мультиках. Из-за этого некоторые дамы теряются, когда ищут счастья на сайтах знакомств: случился вожделенный "мэтч", а кавалер не реагирует. Что же делать? Вроде как некрасиво женщине первой писать... Лайф узнал у психолога Натальи Малышевой, работает ли это неписаное правило в наши дни и какое сообщение отправить, если решилась на первый шаг.

В данный момент... в данное время это (правило не писать первой. — Прим. Лайфа) не работает: поменялись люди, поменялись устои, поменялись традиции и правила взаимоотношений. Поэтому я считаю, что можно и даже нужно иногда проявлять инициативу. Это скажется только положительно, потому что иногда молчание может тоже быть специально провокацией — проверка, интересен ли для другого человека Наталья Малышева Психолог

Что написать незнакомому парню, чтобы он ответил?

Что писать? Если цель — молниеносная реакция, нужно отправить кавалеру что-то выходящее за рамки! Рвать стереотипы. По словам Малышевой, многие её клиентки, кто действовал по этой рекомендации и писал то, чего от них не ждали, получали желаемое. Девушки, запомните: не нужно бояться быть неудобной. Безусловно, быть удобной легче, но это не ценится. Поступать нужно так, как хочется!