10 фото ленивцев, от одного взгляда на которые у любого случится припадок милоты
Учёные доказали, что пять минут просмотра милых фотографий ленивцев могут поднять настроение на несколько часов. Это не точно... В любом случае подборка уже готова — оцените сами!
"Моя двоюродная сестра и улыбчивый ленивец на ней", — Alecohe.
Фото © Reddit / Alecohe
"Официальные данные: у меня приступ милоты!" — Bubba_duckling.
Фото © Reddit / Bubba_duckling
"Два бразильских пожарных спасли подозрительно шикарного ленивца", — Brathos.
Фото © Reddit / Brathos
"В техасском океанариуме дельфину показали ленивца. Он в шоке!" — Floridadinosaurs.
Фото © Reddit / Floridadinosaurs
"Обнимашки ленивца", — hootersbutwithcats.
Фото © Reddit / hootersbutwithcats
"Думаю, нам всем не помешает детская доза ленивчиков", — rambro47.
Фото © Reddit / rambro47
"Селфи с ленивцем", — ChampionOfChaos.
Фото © Reddit / ChampionOfChaos
"Перевёрнутые ленивцы — вылитые космонавты", — murderkill.
Фото © Reddit / murderkill
"На отчиме повис ленивец. Вот фотка", — goodlyearth.
Фото © Reddit / goodlyearth
"Ленивец в коробке!" — Tancansf.
Фото © Reddit / Tancansf