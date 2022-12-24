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24 декабря, 09:00

10 фото ленивцев, от одного взгляда на которые у любого случится припадок милоты

Учёные доказали, что пять минут просмотра милых фотографий ленивцев могут поднять настроение на несколько часов. Это не точно... В любом случае подборка уже готова — оцените сами!

"Моя двоюродная сестра и улыбчивый ленивец на ней", — Alecohe.

Фото © Reddit / Alecohe

Фото © Reddit / Alecohe

"Официальные данные: у меня приступ милоты!" Bubba_duckling.

Фото © Reddit / Bubba_duckling

Фото © Reddit / Bubba_duckling

"Два бразильских пожарных спасли подозрительно шикарного ленивца", — Brathos.

Фото © Reddit / Brathos

Фото © Reddit / Brathos

"В техасском океанариуме дельфину показали ленивца. Он в шоке!" Floridadinosaurs.

Фото © Reddit / Floridadinosaurs

Фото © Reddit / Floridadinosaurs

"Обнимашки ленивца", — hootersbutwithcats.

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

Фото © Reddit / hootersbutwithcats

"Думаю, нам всем не помешает детская доза ленивчиков", — rambro47.

Фото © Reddit / rambro47

Фото © Reddit / rambro47

"Селфи с ленивцем", — ChampionOfChaos.

Фото © Reddit / ChampionOfChaos

Фото © Reddit / ChampionOfChaos

"Перевёрнутые ленивцы — вылитые космонавты", — murderkill.

Фото © Reddit / murderkill

Фото © Reddit / murderkill

"На отчиме повис ленивец. Вот фотка", — goodlyearth.

Фото © Reddit / goodlyearth

Фото © Reddit / goodlyearth

"Ленивец в коробке!" Tancansf.

Фото © Reddit / Tancansf

Фото © Reddit / Tancansf

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

Обложка ©

Reddit / rambro47, Tancansf

Сергей Трофимов

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