10 вредных советов от соотечественников о том, как сэкономить, а на деле потратить только больше

"Давно слышала про "питаться лапшой быстрого приготовления" как синоним крайней бедности. Недавно возникла необходимость жить экономнее, просчитывала разные варианты, в том числе и питание этой самой лапшой, и это, блин, дорого, если, конечно, одну пачку не растягивать на день! Если немножко заморочиться, на эти деньги можно есть кашу с мясом и овощами, ещё на недорогое печенье к чаю останется. В общем, теперь, если человек жалуется, что питается лапшой, я сразу думаю, что он не бедный, а просто ленивый и ни считать, ни готовить не умеет", — oseledich.

"Знакомая пара — он слесарь, она пекарь. Совокупный доход около 50к. Проживают в однушке. Получили квартиру в наследство, в хорошем районе, трёшка. Вроде бы радуйся, живи, что ещё надо? Но нет! Они меняют её на двушку с доплатой почти два миллиона в том же районе, где жили. Ну, вроде ладно, привыкли, может, кто его знает. И они решают сделать ремонт, но не простой! Для начала надо купить стройматериалы. На что уходит ВСЯ сумма доплаты, два, ёкарный бабай, миллиона. Но ремонт невозможно начинать, ПОТОМУ ЧТО ОНИ КУПИЛИ НЕ ВСЁ. Стройматериалы заботливо сложены в одну из комнат двушки, а ребята продали старую однушку. И докупили остатки, потратив ещё полтора миллиона, опять же, сложив в эту комнату. Теперь каждый месяц откладывают с зарплаты, чтобы в итоге нанять бригаду, которая будет делать этот ремонт. Ведь плитка итальянская, унитаз японский и т.д. Я, когда это слушал, не мог понять: ЗАЧЕМ? Зачем такой ремонт в панельной двушке, вторичке, который они ещё будут делать в течение нескольких лет, ежедневно запинаясь о рулоны французских обоев? Что движет людьми, когда они планируют подобное?" — Baritoshka.

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"Вчера купил квартиру. Не в ипотеку. Просто копил деньги на депозите семь лет, во всём себе отказывал, экономил, жил очень скромно (сам готовил еду, кроме ноутбука и телефона ничего себе такого дорогого не покупал, по клубам-тусовкам не ходил), снимал квартиру, а потом раз — и хватило на однушку. Без мам, пап и кредитов. А радости нет, в душе пустота, будто семь лет не жил, а существовал. Будто всем смыслом моего существования была покупка квартиры. Ну, купил квартиру, а дальше что? На машину теперь откладывать? Опять экономить на всём? Уже не хочется. Гулять? Уже не хочется, возраст уже не тот. И такое бывает", — Пользователь Пикабу.

"В подъезде перегорела лампочка. Пока коммунальщики раскачаются, ходить в потёмках неохота. Порылся дома, нашёл энергосберегающую лампу 20 ватт, заменил сгоревшую накаливания 75 ватт. С чувством выполненного долга сижу дома. Стук в дверь, открываю — соседская бабка начинает орать: какая яркая лампочка — это ж сколько она мотает! Объяснил как смог. На следующий день встречает в подъезде — и всё по новой. Дня через два она лампу расфигачила втихаря (я думал поначалу, спёрли, но заметил несколько характерных осколков) и вызвала электрика. Теперь висит накаливания 90 ватт и "не мотает", — MisterPikvik.

"Как только открыли аптеку, заходит бабулька. Обычная такая, неприметная бабулька. Достаёт блокнотик в половину формата А4, говорит: "Если цены не поменялись, собери по списку, где галочками отмечено". В блокноте расчерчена табличка, строками прописаны названия препаратов (около 12 позиций), столбцами — названия/адреса аптек нашего района и цены карандашом вписаны. Ну ок, собираю, перелистываю чисто механически листок, ещё, потом ещё, а там ВСЕ (как показалось) аптеки города разбиты на районы и выведены каждый район на свой листок. Бабуська мониторит цены перед покупкой. Ну, бывает, препаратов много, цены разнятся. Только в таком масштабе никогда не видела, обычно все парой-тройкой аптек ограничиваются. Спрашиваю: "И сколько ж по времени занимает такой анализ?" Бабуська говорит, не, ерунда совсем, делят с соседками город на районы, каждая мониторит (обзванивает/заходит) аптеки своего района, а потом обмениваются данными. Недолго, в общем, раз в неделю обновление и обмен данных у них. Здорово вы придумали, говорю. Жалко только, что с продуктовыми магазинами так не прокатит. Бабулька расплывается в улыбке и достаёт ещё два блокнота... С такой же системой анализа, только по продуктовым магазинам. И много, говорю, удаётся сэкономить с помощью этих чудо-табличек? Да не, говорит бабулька, чисто спортивный интерес, делать-то всё равно нечего", — m858tt.

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"Пару недель назад офигел, узнав, что в соседнем "Бристоле" поставили микроволновку, по словам консультанта, "для подогрева чебупелей и чебупиццы". Здоровенный холодильник поставили с данной продукцией.

И вот сегодня днём стою на кассе, кассир пробивает, потом через плечо мне всматривается и орёт: "Да как же ты достал!" — и срывается в зал.

Я в состоянии крайнего удивления жду его возвращения. Приходит, на мой вопросительный взгляд говорит: "В этом доме живёт мужик. Как узнал, что у нас тут микроволновка стоит, ходит греть свою вонючую рыбу и прочие гастрономические "изыски". Когда его поймали первый раз, спросили, на фига, ответил: "Экономлю электроэнергию", — NoSoPervert.

"Сын живёт в другой стране. Любит стильные причёски, но недавно жене по WhatsApp жаловался, что стрижки ужасно дорогие, купил себе машинку для стрижки волос и теперь будет стричь себя сам. Через полчаса прислал фото стрижки налысо и словами дописал: "Сначала всё было хорошо, но потом что-то пошло не так", — PolAnd1234.

"Холода уже настали, а отопления ещё не дали. Дом панельный — холодно. Мать жалуется: "Холодно спать". Притащил матери масляный радиатор на 2 кВт. Говорит, не будет пользоваться — нагорит много. Посчитал: 2кВт х 2 часа х 5 р. = 20 р. Это прогреть спальню, чтобы уснуть в тепле. Согласилась. Уехал. Через пару дней пишет: простыла от домашнего холода. Обогреватель не включала — нагорит. Ну, нагорело бы 100 рублей. Нет, 100 рублей сэкономила всё же. Но! Накупила всяких антигриппинов и прочего на 400 рублей. Да и банально на сигареты по 125 рублей в день тратит. Вот такая экономия. Так и живём", — killmaster.

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"Звонит мне клиент, говорит, потерял ключи. Наводящими вопросами выяснил, что у него стоит китайская дверь "Форпост".

— Ок, не вопрос, откроем. Стоить без повреждения двери и замка будет фиксированно 3500 р.

— Не, вы что, это очень дорого, мне за 1000 предлагают. — Хорошо, успехов вам и до свидания.



Ближе к вечеру присылает коллега в общий чат фотографии. Сверяем номер — тот самый клиент. Просит "что-то сделать с дверью, чтоб закрывалась". Со слов клиента, мастер "за 1000" приехал, сделал выпученные глаза, сказал, что это "супердверь с усилением, открыть её аккуратно вообще никто не сможет". Два часа превращал дверь в фарш — и в итоге озвучил 9000 р. за вскрытие. Выковырял замки, взял деньги — и был таков", — DoktorZamkov.