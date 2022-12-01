10 самых удивительных вещей, которые любители старины находили в антикварных магазинах
В лавках с антиквариатом не только горы старых железок, интересных лишь ценителям. Иногда среди залежей можно найти по-настоящему удивительные вещи. Собрали 10 доказательств.
"Нашли в антикварке монополию первой версии!" — glmary.
Фото © Reddit / glmary
"В магазине антиквариата продаётся радиоактивная посуда из стекла с радием", — MkChance.
Фото © Reddit / MkChance
"В антикварном магазине нашли реально огромный ковёр", — Doomblade6.
Фото © Reddit / Doomblade6
"Всё ещё не открытая бутылка колы с рекламой свадьбы принца Чарльза и леди Дианы, которую я нашёл в антикварке недалеко от дома", — Androgymoose.
Фото © Reddit / Androgymoose
"Электрический стул в антикварном магазине!" — Snarti.
Фото © Reddit / Snarti
"Нашли библию в антикварной лавке. Открыли, а там три очень старых четырёхлистных клевера!" — slappy-go-lucky.
Фото © Reddit / slappy-go-lucky
"Нашли специальное кресло для сплетниц", — Roasloa.
Фото © Reddit / Roasloa
"Ковбойские сапоги-коньки. Отрыли сегодня в антикварном", — eternalrefuge86.
Фото © Reddit / eternalrefuge86
"Сегодня я отрыл кепку с радиоприёмником в антикварном магазине..." — Sir_Sousa.
Фото © Reddit / Sir_Sousa
"В местной антикварной лавке продаются яйца динозавров..." — Northern_Gamer2.
Фото © Reddit / Northern_Gamer2