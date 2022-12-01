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1 декабря, 12:50

10 самых удивительных вещей, которые любители старины находили в антикварных магазинах

В лавках с антиквариатом не только горы старых железок, интересных лишь ценителям. Иногда среди залежей можно найти по-настоящему удивительные вещи. Собрали 10 доказательств.

"Нашли в антикварке монополию первой версии!" glmary.

Фото © Reddit / glmary

Фото © Reddit / glmary

"В магазине антиквариата продаётся радиоактивная посуда из стекла с радием", — MkChance.

Фото © Reddit / MkChance

Фото © Reddit / MkChance

"В антикварном магазине нашли реально огромный ковёр", — Doomblade6.

Фото © Reddit / Doomblade6

Фото © Reddit / Doomblade6

"Всё ещё не открытая бутылка колы с рекламой свадьбы принца Чарльза и леди Дианы, которую я нашёл в антикварке недалеко от дома", — Androgymoose.

Фото © Reddit / Androgymoose

Фото © Reddit / Androgymoose

"Электрический стул в антикварном магазине!" Snarti.

Фото © Reddit / Snarti

Фото © Reddit / Snarti

"Нашли библию в антикварной лавке. Открыли, а там три очень старых четырёхлистных клевера!" slappy-go-lucky.

Фото © Reddit / slappy-go-lucky

Фото © Reddit / slappy-go-lucky

"Нашли специальное кресло для сплетниц", — Roasloa.

Фото © Reddit / Roasloa

Фото © Reddit / Roasloa

"Ковбойские сапоги-коньки. Отрыли сегодня в антикварном", — eternalrefuge86.

Фото © Reddit / eternalrefuge86

Фото © Reddit / eternalrefuge86

"Сегодня я отрыл кепку с радиоприёмником в антикварном магазине..." Sir_Sousa.

Фото © Reddit / Sir_Sousa

Фото © Reddit / Sir_Sousa

"В местной антикварной лавке продаются яйца динозавров..." Northern_Gamer2.

Фото © Reddit / Northern_Gamer2

Фото © Reddit / Northern_Gamer2

7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу

7 диких вещей, которые родители находили в комнатах детей и сразу записывались к психологу

Обложка ©

Reddit / MkChance, Snarti

Сергей Трофимов

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