10 самых удивительных вещей, которые любители старины находили в антикварных магазинах

"Нашли в антикварке монополию первой версии!" — glmary.

Фото © Reddit / glmary

"В магазине антиквариата продаётся радиоактивная посуда из стекла с радием", — MkChance.

Фото © Reddit / MkChance

"В антикварном магазине нашли реально огромный ковёр", — Doomblade6.

Фото © Reddit / Doomblade6

"Всё ещё не открытая бутылка колы с рекламой свадьбы принца Чарльза и леди Дианы, которую я нашёл в антикварке недалеко от дома", — Androgymoose.

Фото © Reddit / Androgymoose

"Электрический стул в антикварном магазине!" — Snarti.

Фото © Reddit / Snarti

"Нашли библию в антикварной лавке. Открыли, а там три очень старых четырёхлистных клевера!" — slappy-go-lucky.

Фото © Reddit / slappy-go-lucky

"Нашли специальное кресло для сплетниц", — Roasloa.

Фото © Reddit / Roasloa

"Ковбойские сапоги-коньки. Отрыли сегодня в антикварном", — eternalrefuge86.

Фото © Reddit / eternalrefuge86

"Сегодня я отрыл кепку с радиоприёмником в антикварном магазине..." — Sir_Sousa.

Фото © Reddit / Sir_Sousa

"В местной антикварной лавке продаются яйца динозавров..." — Northern_Gamer2.