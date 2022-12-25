В России за сутки госпитализировано 624 человека с ковидом

В России за сутки госпитализировано 624 человека с диагнозом: CoViD-19, что на 43,7% меньше по сравнению с прошлыми сутками. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Выписано в связи с выздоровлением 6176 человек — на 22,8% меньше по сравнению с 24 декабря; выявлено 6595 новых случаев CoViD-19; подтверждено 52 летальных исхода", — уточняется в сообщении.

Официальные данные поступают из оперативного штаба один раз в сутки, остальные цифры попадут в статистику на следующий день, напомнили в штабе.