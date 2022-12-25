В России за сутки госпитализировано 624 человека с ковидом
В России за сутки госпитализировано 624 человека с диагнозом: CoViD-19, что на 43,7% меньше по сравнению с прошлыми сутками. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
"Выписано в связи с выздоровлением 6176 человек — на 22,8% меньше по сравнению с 24 декабря; выявлено 6595 новых случаев CoViD-19; подтверждено 52 летальных исхода", — уточняется в сообщении.
Официальные данные поступают из оперативного штаба один раз в сутки, остальные цифры попадут в статистику на следующий день, напомнили в штабе.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что коронавирус стал управляемым. По её словам, сейчас многие эксперты сходятся во мнении, что коронавирус идёт по пути вырождения. Он уже вызывает лёгкие симптомы, не представляющие угрозу.
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