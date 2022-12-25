"Русалку" с амнезией выловили из моря в Севастополе

В Севастополе из моря выловили девушку с амнезией. Выглядывающую из воды голову крымской "русалки" заметили с причала. Как пишет Mash, она не помнит ни своего имени, ни домашнего адреса.

В Крыму из моря выловили "русалку" с амнезией. Видео © Mash

Судя по кадрам, девушку передали врачам, и теперь ей предстоит самой вспомнить, как она оказалась в холодной воде. При этом предварительная версия уже есть: наркотики и последующее падение в морскую пучину.