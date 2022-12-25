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25 декабря, 09:46

"Русалку" с амнезией выловили из моря в Севастополе

В Севастополе из моря выловили девушку с амнезией, которая не помнит своё имя

В Севастополе из моря выловили девушку с амнезией. Выглядывающую из воды голову крымской "русалки" заметили с причала. Как пишет Mash, она не помнит ни своего имени, ни домашнего адреса.

В Крыму из моря выловили "русалку" с амнезией. Видео © Mash

Судя по кадрам, девушку передали врачам, и теперь ей предстоит самой вспомнить, как она оказалась в холодной воде. При этом предварительная версия уже есть: наркотики и последующее падение в морскую пучину.

На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мёртвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мёртвых тюленей

А на средиземноморском побережье Израиля были обнаружены десятки пакетов с наркотиками. Свёртки нашли на пляжах Нагарии, Хайфы, Тират-Кармеля, Зихрон-Яакова и Гааша.

Обложка ©

 Mash

Матвей Шандрыголов

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