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7 декабря, 23:09

На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мёртвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мёртвых тюленей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

Сотрудники провели масштабный мониторинг на азербайджанском участке моря после массовой гибели животных на дагестанском побережье. В результате и были обнаружены туши. Образцы тел будут исследованы агентствами по пищевой безопасности страны для установления причин гибели тюленей.

В Росприроднадзоре озвучили возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

В Росприроднадзоре озвучили возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Ранее стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 мёртвых тюленей. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. Вскоре количество погибших нерп возросло до 2,5 тысячи.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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