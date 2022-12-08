На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мёртвых тюленей

На побережье Каспийского моря в Азербайджане нашли 17 мёртвых тюленей. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

Сотрудники провели масштабный мониторинг на азербайджанском участке моря после массовой гибели животных на дагестанском побережье. В результате и были обнаружены туши. Образцы тел будут исследованы агентствами по пищевой безопасности страны для установления причин гибели тюленей.