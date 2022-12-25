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25 декабря, 09:53

Песков преподнёс шикарный букет Навке после премьеры "Истории любви Шахерезады"

<p>Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон / Геодакян Артём</p>

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон / Геодакян Артём

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подарил огромный букет алых роз своей супруге Татьяне Навке после премьеры её ледового шоу "История любви Шахерезады", где она также исполнила роль царицы Саис.

"Мой дорогой супруг Дмитрий Сергеевич сегодня в зале. Он меня не видел, не знаю сколько. Но он вообще не контролёр", — сказала Навка в финале, намекая на тяжёлые и долгие репетиции до показа.

В это время Дмитрий Песков сидел в первом ряду и уже держал букет. Он встал, но не решился подойти прямо по льду к своей супруге. Навка изящно сама подъехала к нему, после чего пара нежно обнялась и цветы перешли к их обладательнице. Зрители тоже восторженно приняли историю про Шахерезаду. Жаркая арабская сказка гармонично вписалась в формат ледового шоу и растопила сердца поклонников фигурного катания.

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Напомним, шоу "Новая сказка Шахерезады" будет идти в Москве с 24 декабря по 7 января. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 16-летняя Камила Валиева выступит в роли Богини.

Татьяна Миссуми

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