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Регион
Опубликовано 25 декабря 2022, 10:35
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ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте

Минобороны отчиталось об уничтожении 80 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 80 солдат ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано пять боевых бронированных машин украинской армии.

"На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Оксана Попова
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