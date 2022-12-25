ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте
Минобороны отчиталось об уничтожении 80 бойцов ВСУ и наёмников на Донецком направлении
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 80 солдат ВСУ и наёмников на Донецком направлении. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было ликвидировано пять боевых бронированных машин украинской армии.
"На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV