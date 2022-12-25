Россия сможет уничтожить американские системы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, пощёлкаем, 100%!" — заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным и напомнил, что у Украины таких комплексов "пока нет".