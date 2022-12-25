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Опубликовано 25 декабря 2022, 10:19
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Путин на 100% уверен в уничтожении американской ПВО Patriot на Украине

Путин на 100% уверен в уничтожении американской ПВО Patriot на Украине

Россия сможет уничтожить американские системы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, пощёлкаем, 100%!" — заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным и напомнил, что у Украины таких комплексов "пока нет".

Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину
Путин: Россия пощёлкает комплексы Patriot, которые будут поставлены на Украину

Ранее Лайф писал, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы Patriot.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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