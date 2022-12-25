Путин на 100% уверен в уничтожении американской ПВО Patriot на Украине
Путин на 100% уверен в уничтожении американской ПВО Patriot на Украине
Россия сможет уничтожить американские системы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Конечно, пощёлкаем, 100%!" — заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным и напомнил, что у Украины таких комплексов "пока нет".
Ранее Лайф писал, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы Patriot.
Kremlin.ru