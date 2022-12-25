Кремль счёл абсурдной обеспокоенность ФРГ визитом Путина в Минск

Россия и Белоруссия — ближайшие союзники, напомнил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Поэтому их контакты не должны никого беспокоить, ведь они осуществляются для взаимной выгоды. Так он прокомментировал сообщения об обеспокоенности Германии визитом российского лидера Владимира Путина в Минск.

"Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить. Потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности", — указал официальный представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".