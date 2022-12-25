Путин раскрыл отношение к россиянам, которые не показали себя истинными патриотами

Не нужно удивляться тому, что некоторые граждане не проявили себя как патриоты в такой трудный для России момент. Глава государства Владимир Путин заявил, что не осуждает этих людей, ведь каждый имеет право выбора. Мнением он поделился в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вёл себя не так, как истинный патриот, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, значит, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора", — сказал он, отвечая на вопрос о поведении некоторых граждан в нынешнее время.