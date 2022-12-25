Путин назвал основой конфликта на Украине попытки "растащить" Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принцип "разделяй и властвуй" лежит в основе политики оппонентов России, которые всегда пытались это сделать и продолжают до сих пор.

Глава государства напомнил, что Россия ещё с 2014 года хотела разрешить ситуацию в Незалежной мирным путём, однако её попытки не были оценены — украинская сторона была настроена совершенно по-другому.

"Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали", — сказал президент в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он также отметил, что в основе всего лежит "политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России".

"Разделяй и властвуй!" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — подытожил глава государства.