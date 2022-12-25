Путин назвал основой конфликта на Украине попытки "растащить" Россию
Путин: В основе конфликта на Украине лежат попытки Запада растащить историческую Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что принцип "разделяй и властвуй" лежит в основе политики оппонентов России, которые всегда пытались это сделать и продолжают до сих пор.
Глава государства напомнил, что Россия ещё с 2014 года хотела разрешить ситуацию в Незалежной мирным путём, однако её попытки не были оценены — украинская сторона была настроена совершенно по-другому.
"Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, всё с этого ведь началось, всё началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали", — сказал президент в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Он также отметил, что в основе всего лежит "политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России".
"Разделяй и властвуй!" — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа", — подытожил глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что конфликт на Украине начался в 2014 году, когда там произошёл госпереворот, спровоцированный в том числе США. При этом он отметил, что Россия стремится не к раскручиванию маховика конфликта, а к его завершению.