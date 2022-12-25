Силуанов допустил диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Россия надеется на торжество разума и последующие переговоры с Западом о разморозке своих активов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Москве есть что предложить в рамках этой дискуссии.

"Знаете, этот процесс, наверное, длительный, не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов, РФ тоже заморозила часть своих обязательств перед Западом, поэтому тут дорога с двусторонним движением. Соответственно, мы надеемся, что в конечном итоге разум восторжествует, и мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной, так и с другой стороны", — сказал он в интервью телеканалу Asharq News.