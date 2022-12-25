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25 декабря, 10:11

Силуанов допустил диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Силуанов заявил, что Россия надеется начать диалог с Западом о взаимной разморозке активов

Россия надеется на торжество разума и последующие переговоры с Западом о разморозке своих активов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, Москве есть что предложить в рамках этой дискуссии.

"Знаете, этот процесс, наверное, длительный, не быстрый. Западные страны заморозили часть наших активов, РФ тоже заморозила часть своих обязательств перед Западом, поэтому тут дорога с двусторонним движением. Соответственно, мы надеемся, что в конечном итоге разум восторжествует, и мы сможем сесть за стол переговоров и начать дискуссию относительно разморозки как с одной, так и с другой стороны", — сказал он в интервью телеканалу Asharq News.

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Также в ходе беседы министр финансов напомнил, что Россия не будет продавать нефть по ценам, установленным странами Запада. По его словам, российское сырьё найдёт своего потребителя, а меры, вводимые недружественными странами, не рыночны.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Матвей Шандрыголов

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