В Армении рассказали об отношении к притоку россиян
MPG: Более 75% жителей Армении позитивно относятся к притоку в страну россиян
Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к прибытию в страну россиян. Такие данные приводит исследование компании MPG — армянского представительства Gallup International Association.
На вопрос, что граждане думают о том, что "из России в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы", 40,1% ответили, что "абсолютно положительно", ещё 35,5% — "скорее положительно". "Скорее отрицательно" относятся 10,5%, "абсолютно отрицательно" — 11,7%. Ещё 2,1% затруднились ответить.
Также 79,9% опрошенных отметили, что переезд людей и релокация бизнеса лишь положительно скажутся на экономике Армении. 16,1% считают, что положительного влияния скорее или однозначно не будет. Затруднились с ответом 4%.
Ранее стало известно, что с июля по сентябрь россияне выехали за границу 9,7 миллиона раз. Согласно сообщению ФСБ, число выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало самым большим за последние пять лет.
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