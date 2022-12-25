В Армении рассказали об отношении к притоку россиян

Свыше 75% опрошенных жителей Армении заявили, что позитивно относятся к прибытию в страну россиян. Такие данные приводит исследование компании MPG — армянского представительства Gallup International Association.

На вопрос, что граждане думают о том, что "из России в Армению прибывает большое количество людей для временного проживания и работы", 40,1% ответили, что "абсолютно положительно", ещё 35,5% — "скорее положительно". "Скорее отрицательно" относятся 10,5%, "абсолютно отрицательно" — 11,7%. Ещё 2,1% затруднились ответить.

Также 79,9% опрошенных отметили, что переезд людей и релокация бизнеса лишь положительно скажутся на экономике Армении. 16,1% считают, что положительного влияния скорее или однозначно не будет. Затруднились с ответом 4%.