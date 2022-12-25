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Опубликовано 25 декабря 2022, 10:43
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Войска России отбили атаки двух бригад ВСУ у Павловки и Владимировки

Войска России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российская артиллерия предотвратила попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, потери противника составили более 50 человек. Об этом сообщил в рамках воскресного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка и Владимировка ДНР", — сказал он.

Безвозвратные потери противника на указанном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины, уточнили в Минобороны РФ.

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Войска России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 92 районах

Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек в безуспешных попытках отбить наступление подразделений республики.

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Ирина Фальке
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