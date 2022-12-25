Войска России отбили атаки двух бригад ВСУ у Павловки и Владимировки
Войска России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российская артиллерия предотвратила попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, потери противника составили более 50 человек. Об этом сообщил в рамках воскресного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка и Владимировка ДНР", — сказал он.
Безвозвратные потери противника на указанном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины, уточнили в Минобороны РФ.
Ранее в народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек в безуспешных попытках отбить наступление подразделений республики.