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25 декабря, 10:43

Войска России отбили атаки двух бригад ВСУ у Павловки и Владимировки

Войска России уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российская артиллерия предотвратила попытку контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении, потери противника составили более 50 человек. Об этом сообщил в рамках воскресного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении огнём артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшимся контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Павловка и Владимировка ДНР", — сказал он.

Безвозвратные потери противника на указанном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, также уничтожен один танк и три боевые бронированные машины, уточнили в Минобороны РФ.

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Ирина Фальке

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