Пункт дислокации Иностранного легиона ВСУ у Артёмовска попал под огонь российских военных

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников", — заявил он.

Всего за сутки войска поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.