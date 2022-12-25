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Регион
Опубликовано 25 декабря 2022, 10:48
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Пункт дислокации Иностранного легиона ВСУ у Артёмовска попал под огонь российских военных

ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска

Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников", заявил он.

Всего за сутки войска поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.

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Помимо того, в Минобороны отчитались об уничтожении 80 украинских военных и наёмников на Донецком направлении. Также были поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

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ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

Матвей Шандрыголов
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