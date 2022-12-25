Пункт дислокации Иностранного легиона ВСУ у Артёмовска попал под огонь российских военных
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска
Российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе Артёмовска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Артёмовска в Донецкой Народной Республике поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников", — заявил он.
Всего за сутки войска поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.
Помимо того, в Минобороны отчитались об уничтожении 80 украинских военных и наёмников на Донецком направлении. Также были поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.
ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV