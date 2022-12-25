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25 декабря, 11:01

Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска

ВС России уничтожили в ДНР польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб"

<p>Обложка © <a href="https://www.flickr.com/photos/131102638@N08/33465904096/in/album-72157681416674605/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Flickr / Combat Camera Poland</a></p>

Обложка © Flickr / Combat Camera Poland

Подразделения Вооружённых сил РФ уничтожили польскую 155-миллиметровую САУ Krab ("Краб") в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР ликвидировали две установки РСЗО "Град".

ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте

ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте

А ранее Лайф писал, что три артиллерийских системы М-777 ВСУ, произведённые в США, были уничтожены бойцами российской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Николь Вербер

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