Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска
ВС России уничтожили в ДНР польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб"
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Подразделения Вооружённых сил РФ уничтожили польскую 155-миллиметровую САУ Krab ("Краб") в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Северска в Донецкой Народной Республике уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР ликвидировали две установки РСЗО "Град".
А ранее Лайф писал, что три артиллерийские системы М-777 ВСУ, произведённые в США, были уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.