Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска

Подразделения Вооружённых сил РФ уничтожили польскую 155-миллиметровую САУ Krab ("Краб") в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Северска в Донецкой Народной Республике уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР ликвидировали две установки РСЗО "Град".