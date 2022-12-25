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Опубликовано 25 декабря 2022, 11:01

Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска

ВС России уничтожили в ДНР польскую самоходную артиллерийскую установку "Краб"

Обложка © Flickr / Combat Camera Poland

Обложка © Flickr / Combat Camera Poland

Подразделения Вооружённых сил РФ уничтожили польскую 155-миллиметровую САУ Krab ("Краб") в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Северска в Донецкой Народной Республике уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Северска уничтожили две украинские боевые машины РСЗО "Ураган", а в районе Макеевки в ЛНР ликвидировали две установки РСЗО "Град".

ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте
ВС России ликвидировали более 80 украинских военных и наёмников на Донецком фронте

А ранее Лайф писал, что три артиллерийские системы М-777 ВСУ, произведённые в США, были уничтожены бойцами Российской армии в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

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Николь Вербер
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